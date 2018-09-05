Странный деда Вовочка

Березовский район на фоне республики небольшой, есть у нас свои достопримечательности, а самое главное – это люди: красивые, работящие и очень счастливые. Взять хотя бы тот же «Евроопт». Сколько ни проводится розыгрышей по кодам покупок, а не обделяет удача наших земляков: в бонусах и квартиры, и новенькие автомашины, и солидные денежные выплаты, а по мелочам и не сосчитать. Всякие там лотереи тоже приносят существенные дивиденды. А вот как ими распоряжаются везунчики – другой вопрос.

По паспорту он Владимир. Для друзей – Володя, а родным – Вовочка. Так его назвала когда-то бабушка, которой дочь-кукушка подбросила младенца-сына с врожденным косолапием. Ей, видите ли, совершенно некогда заниматься проблемами его здоровья. Пару раз приезжала, и все с новыми папами, потом забыла. Бабушка, как могла, сражалась за внука. По крайней мере, в школу Вовочка пошел со своими ровесниками, и проблемы с походкой уже были малозаметны. Но в армию по этой причине его не взяли. И пока сверстники отрабатывали на плацу строевой шаг и учились бросать гранаты из окопа по мнимому противнику, Вовочка женился на красавице Любочке, которая после техникума получила распределение на завод, где стала технологом. А через год молодому специалисту выделили в новостройке двухкомнатную квартиру.

Володя сразу пошел в профком и заявил, что в старую однокомнатную они не пойдут, надо же думать и на перспективу. Он самое малое рассчитывает на троих ребятишек. Умел мужчина так философствовать и целенаправленно подвести собеседника к мысли, что истина только в его словах, а все остальное – бред на мякине. Наверное, этим и покорил в свое время Любочку, которая ничем не интересовалась, кроме учебников по специальности, потому что ей всегда хотелось стать настоящим профессионалом дела, которое выбрала. Был Владимир начитанным, смело оперировал аргументами и фактами, хотя трудился в основном по «монтажу»: где посижу, где полежу, могу копать, а могу и не копать.

На троих не согласилась Люба, но сына и дочь родила. Когда подросли уже внуки, первыми словами их были «деда Вовочка». Владимир получал пенсию, и пусть небольшую, однако какой-либо приработок не пытался искать. Но для внучат у него всегда были припасены оригинальные подарки. Малышня в нем души не чаяла и не могла дождаться выходных, чтобы провести их с дедушкой Вовочкой. Люба работала и после достижения пенсионного возраста. Сначала по контракту на родном предприятии, а потом распространителем лотереи «Суперлото».

...В тот день Любе нездоровилось, и она уговорила мужа посидеть вместо нее пару часиков в центре Березы за удобным столиком под фирменным зонтиком «Суперлото». Если кто-либо купит пару-тройку билетов, уже хорошо, но в основном люди будут подходить по мелочам: кому-то надо проверить по таблице номер билета, а то и выплатить выигрыш. Это Владимир уже умел делать, но особенно любил поговорить с очередным желающим сорвать джек-пот. Конечно, ажиотаж вокруг этой лотереи уже не тот, что поначалу, когда каждый мечтал и думал, что именно ему повезет, и по-крупному. Были и счастливчики, которым потом завидовала вся страна.

А в тот день мимо распространителя «Суперлото» народ пробегал на рынок за цветами, редиской, зеленым лучком-пучком, первыми огурчиками с настоящим ароматом, который висел в воздухе и щекотал желудок не одного любителя окрошки. Такой потребитель ранних овощей с полным пакетом и остановился возле столика. Просто так, передохнуть, пока жена нарезает еще один круг вдоль торговых палаток. Но от Володи так просто никто не уходил. Разговор начался с погоды: вот какая нынче жара. А вот помнится...

– Да ты, друг, присаживайся, – предложил Володя, – в ногах правды нет. И выдвинул припасенный именно для таких клиентов пластиковый стул.

– Что правда, то правда, – согласился мужчина. – Пока жена по рынку ходит, передохну...

Разговор продолжился обо всем и ни о чем. Про погоду, Сирию, пенсии, цены, детей. Все об говорили, и тут настал тот самый момент, который Володя психологически остро чувствует и не упустит.

– Так, дружище, – предложил он новому знакомому из г. Белоозерска, – возьми-ка у меня последнюю тройку билетов. Потом еще и благодарить будешь... На, запиши мой номер телефона.

Но мужчина искренне рассмеялся.

– Хороший ты мужик, Володя. Не верю я в сказки об удаче. Но, так и быть, уважу тебя. Возьму один билетик, отрывай.

– Чудак-человек, – возмутился Владимир, – завтра розыгрыш, тебе удача, а мне надо свои деньги внести за оставшуюся двойку, не успеваю этот билет списать.

Как ни уговаривал, ничего не вышло. Но назавтра новый знакомец уже сам позвонил Владимиру и заискивающе предложил выкупить у него ту самую двойку билетов, которые по его неосмотрительности пришлось распарить.

– А что случилось? – поинтересовался случайный распространитель «Суперлото». – Неужели удача?

От услышанного, что называется, язык проглотил. Но, на всякий случай, позвонил сыну, чтобы тот по компьютеру аккуратненько проверил и внес ясность. Сын проверил и зарегистрировал отца как счастливого обладателя крупного выигрыша. Две третьих части причитается ему, а одна часть – белоозерцу. У полного обладателя «тройки» счастливого билета выигрыш был бы поприличнее.

Ну, тоже неплохая сумма, если принять в расчет, что это Владимир так настойчиво уговаривал того мужчину купить билет, можно сказать, что накликал удачу, которая буквально свалилась им на голову.

В телестудии наш земляк как главный победитель с характерным «фиделекастровским» жестом объявил, что он из Березы и всех-всех очень любит.

А потом начались испытания выигранными шальными деньгами. Приоделся сам, Любе прикупил обновки и дорогие серьги. Четырем внукам по велосипеду. Можно было бы дать денег дочери, семья которой ютилась в общежитии и готовилась внести первый взнос на кооперативную квартиру – не дал. Сказал, что надо молодым самим себе строить жизненное пространство, тем более с государственной поддержкой. А то потом будут ругаться: ах, мой папа дал денег на квартиру, а твои ничего, убирайся, тут все мое... Дружнее жить будут.

Ну что тут сказать? Тоже верно, будут ценить каждую копейку и искать приработок, а не лежать на диване.

Чудак-человек, не поняли многие, а некоторые откровенно крутили пальцами у виска. Зачастили к нему всякого рода благотворительные фонды и общественники, но никому не удалось выманить ни копейки. Володя не поддавался ни на какие увещевания и уговоры.

– Да мы вам дачу перекопаем; будем искренне молиться за вас и ваших деток; придем на помощь в самую трудную жизненную минуту, – говорили ходоки. – Только помогите материально, надо провести мероприятие, а денег нет...

На все уговоры дед Вовочка только оглушительно смеялся беззубым ртом.

Однажды в магазине какой-то мужчина в камуфляже очень старательно выгребал из карманов копейки, чтобы расплатиться за покупку, чем вызвал возмущение очереди у кассы. Володя не выдержал:

– Сколько надо?

Добавил. На выходе спросил: для чего тому водка и закуска? Сам не пил, с презрением относился к выпивохам, но покуривать стал элитные заморские сигаретки, длинные, чуть толще спички и коричневого цвета. Дорогущие, черт, с приятным ментоловым запахом.

Незнакомец объяснил, что встретил товарища, с которым в Афгане служил, еле денег наскребли...

– Э-э, а мне вот служить не довелось, – с сожалением проговорил Владимир. – Разве так встречают друга? Пошли в магазин.

Хорошо поставленным, почти с начальственными нотками голосом потребовал от продавцов забрать покупку и принести бутылку самого дорогого коньяка, а лучше – две, колбаски и лимончиков, ну и все такое, что полагается к встрече боевых друзей.

Люба знала про такую благотворительность мужа, который мог при игре в карты на соседской веранде позвонить, куда следует, и заказать, пока «пульку» не расписали, ящик пива «Velkopopovicky Kozel». Через полчаса доставляли. Пробовала на слезу давить, ласково так упрашивать на нужды семейные дать денег, ничего не помогало.

Но большие, не заработанные мозолями деньги имеют свойство быстро заканчиваться.

Дед Вовочка успел по настоянию жены посетить стоматолога-ортопеда и даже примерить многочисленные коронки и «мостики», а расплачивался уже по согласию с доктором частями, из пенсии.

Скажете, чудак-человек! Да я бы на его месте!..

Не завидуйте, не просите, не давайте зарок. У каждого из нас свое место в жизни и на этой земле. По большому счету на чудаках и мир держится. Пройдут годы, и вспомнят некоторые, что вот был такой Владимир-Володя, деда Вовочка, который по-настоящему любил людей. Говорят, щедрые душой и сердцем никогда не бывают одинокими.

Людмила ГИЛЁВА.