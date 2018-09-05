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Первый секретарь БРСМ анонсировал смену названия организации

06.09.2018 16:56 — Разное | Партизан  
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Лидер БРСМ Дмитрий Воронюк в беседе с журналистами анонсировал смену названия организации.

«Хотя мы и преемники комсомола, но, по-видимому, нужно подумать над новым названием, над ребрендингом. «Пленум», «ЦК»… это старые слова. Они сохранились во внутренней кухне организации. Вызывают у кого-то ностальгию, разные чувства. Видимо, нужно уже что-то новое. Новых слов выдумывать, или брать иностранные мы не будем. Просто что-то такое, что свидетельствовало бы, что наша организация — действительно молодежная», — цитирует Дмитрия Воронюка nn.by



 
 
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Лидер БРСМ Дмитрий Воронюк в беседе с журналистами анонсировал смену названия организации.
 
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Полымя
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Единство
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