Первый секретарь БРСМ анонсировал смену названия организации

«Хотя мы и преемники комсомола, но, по-видимому, нужно подумать над новым названием, над ребрендингом. «Пленум», «ЦК»… это старые слова. Они сохранились во внутренней кухне организации. Вызывают у кого-то ностальгию, разные чувства. Видимо, нужно уже что-то новое. Новых слов выдумывать, или брать иностранные мы не будем. Просто что-то такое, что свидетельствовало бы, что наша организация — действительно молодежная», — цитирует Дмитрия Воронюка