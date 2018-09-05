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Трактор с прицепом хотел проскочить перед пассажирским поездом в Горецком районе, но не успел
Пассажирский поезд в Горецком районе столкнулся с трактором. Поезд и трактор получили механические повреждения. Люди не пострадали.
ДТП произошло 6 сентября в 10.35 на перегоне Румино — Погодино, сообщил инспектор профилактики Могилевского ОВДТ Владимир Новиков. По предварительной информации, водитель трактора хотел проскочить перед пассажирским поездом Брест — Коммунары, но не успел.
Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось — и поезд протаранил прицеп.
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Люди в ДТП не пострадали, поезд и трактор получили механические повреждения.
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