Трактор с прицепом хотел проскочить перед пассажирским поездом в Горецком районе, но не успел

Пассажирский поезд в Горецком районе столкнулся с трактором. Поезд и трактор получили механические повреждения. Люди не пострадали.

ДТП произошло 6 сентября в 10.35 на перегоне Румино — Погодино, сообщил инспектор профилактики Могилевского ОВДТ Владимир Новиков. По предварительной информации, водитель трактора хотел проскочить перед пассажирским поездом Брест — Коммунары, но не успел.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось — и поезд протаранил прицеп.