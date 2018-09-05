Белорусский рубль падает третий день к основным валютам. С чем это связано и чего ждать дальше

Белорусский рубль третий день подряд ослабевает к трем основным валютам - доллару, евро и российскому рублю. Эксперт поясняет, почему так происходит, а также прогнозирует, что будет дальше с нацвалютой.



Александра Квиткевич, TUT.BY

— Белорусский рубль на текущей неделе испытывает сильное давление. Курс доллара к нему поднялся с 2,0816 к 2,1202 BYN, евро — с 2,419 к 2,4653 2,0942 BYN, российского рубля — с 0,03075 к 0,03102 BYN. Причем столь значимого роста данных валют на внешнем рынке не произошло, — поясняет Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд.

Аналитик говорит, что снижение „белоруса“ происходит из-за внутренних факторов. Из-за отмены обязательной продажи части валютной выручки экспортеров снизился приток валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже. По его мнению, это проявилось в резком снижении объемов торгов, что стало негативом для рубля.

— Если в конце августа среднедневной оборот торгов превышал 73 млн BYN, то, например, 6 сентября он составил менее 52 млн BYN. При сохраняющемся спросе на валюту это приводит к росту ее курса, — говорит Марк Гойхман. — Кроме того, есть и спекулятивная составляющая, основанная на предположении о том, что Нацбанк может поменять курсовую политику в пользу ослабления белорусского рубля, что способствовало бы экспорту РБ.

Специалист говорит, что следует учесть и общую ситуацию нахождения под давлением валют развивающихся рынков.

— Сейчас с технических позиций движения курса целью и сопротивлением дальнейшему росту выступает уровень 2,1360−2,1400 BYN к доллару, 2,500 BYN к евро, 0,0312 к российскому рублю, — прогнозирует аналитик. — Достижение данных рубежей вероятно в близкой перспективе, что не отменяет возможности предварительной коррекции курсов данных валют вниз к 2,000, 2,3800, 0,0304 BYN соответственно.