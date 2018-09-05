Уважаемые жители Хотимска и Хотимского района!

ГУК «Библиотечная сеть Хотимского района» приглашает всех желающих принять участие в районном конкурсе «АРТ-зонты», посвящённому празднованию Дня города.

Для участия в конкурсе необходимо оформить готовый зонт по своему желанию или изготовить его своими руками в любой тематике и принести в центральную библиотеку до 26 сентября 2018 года по адресу: пл.Ленина, д.5. Дополнительную информацию можно получить по телефону 79-3-91 (отдел библиотечного маркетинга).

Работы будут представлены на праздничном мероприятии в Парке культуры и отдыха 28 сентября.