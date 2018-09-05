|
Минобразования о списках товаров для детских садов: принуждать к покупкам нельзя
06.09.2018 — Разное | Слуцк Город
20 августа в группе SlutskGorod Вконтакте был опубликован анонимный
В комментариях к публикации случчане стали отправлять фотографии со списками товаров, которые от них просили принести в дошкольные учреждения. Вскоре некоторые участники группы удалили свои комментарий, но опубликованные списки остались в распоряжении редакции SG.
Как видим, в списках фигурируют товары хозяйственно-бытового назначения.
О том, что данная проблема носит не локальный характер, говорит
Наконец, Министерство образования опубликовано на своём
Ответ министерства целиком:
«Принуждение родителей (законных представителей) воспитанников к приобретению моющих, чистящих средств, игр и игрушек, оборудования и пр. в устной или письменной форме (путем выдачи списков бытовых принадлежностей и канцелярских товаров) противоречит законодательству Республики Беларусь.
Приказом министра образования Республики Беларусь от 06.08.2018 №634 „О деятельности попечительских советов, родительских комитетов в учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования“ руководителям структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования, предписано:
Дополнительно информируем, что постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 сентября 2007 г. №50 „Об утверждении перечней оборудования для учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования“ определен только исчерпывающий перечень средств обучения, необходимых для организации образовательного процесса воспитанников, приобретаемых за счет их родителей (законных представителей):
— карандаши цветные;
Соответствующая информация для родителей размещена на интернет-портале Министерства образования Республики Беларусь в разделе „Дошкольное образование“ в подразделе „Родителям дошкольников“ (
Все остальные туалетные и иные принадлежности — самодеятельность воспитателей и заведующих дошкольными учреждениями. Если такие случаи имеют место, просим написать в Министерство образования. Будут приняты соответствующие меры».
Onliner кратко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 августа в группе SlutskGorod Вконтакте был опубликован анонимный пост, который вызывал достаточно большой резонанс. По собственной информации, группа случчан в связи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)