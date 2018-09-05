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Минобразования о списках товаров для детских садов: принуждать к покупкам нельзя

06.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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20 августа в группе SlutskGorod Вконтакте был опубликован анонимный пост, который вызывал достаточно большой резонанс. По собственной информации, группа случчан в связи с этими фактами написала жалобу в Управление образования. 

В комментариях к публикации случчане стали отправлять фотографии со списками товаров, которые от них просили принести в дошкольные учреждения. Вскоре некоторые участники группы удалили свои комментарий, но опубликованные списки остались в распоряжении редакции SG. 




Как видим, в списках фигурируют товары хозяйственно-бытового назначения. 

О том, что данная проблема носит не локальный характер, говорит публикация на портале Onliner.by, под которой десятки белорусов рассказали, что также сталкивались со сбором бытовой химии в детских садах. 

Наконец, Министерство образования опубликовано на своём сайте развёрнутый ответ, из которого следует, что принудительный сбор не обязательных товаров является нарушением Закона.

Ответ министерства целиком:

«Принуждение родителей (законных представителей) воспитанников к приобретению моющих, чистящих средств, игр и игрушек, оборудования и пр. в устной или письменной форме (путем выдачи списков бытовых принадлежностей и канцелярских товаров) противоречит законодательству Республики Беларусь.

Приказом министра образования Республики Беларусь от 06.08.2018 №634 „О деятельности попечительских советов, родительских комитетов в учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования“ руководителям структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования, предписано:

  • принять меры по предотвращению принудительного привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования;
  • усилить контроль за деятельностью попечительских советов, родительских комитетов учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования;
  • возложить персональную ответственность за соблюдение требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность попечительских советов и родительских комитетов, на руководителей учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования.

Дополнительно информируем, что постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 сентября 2007 г. №50 „Об утверждении перечней оборудования для учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования“ определен только исчерпывающий перечень средств обучения, необходимых для организации образовательного процесса воспитанников, приобретаемых за счет их родителей (законных представителей):

— карандаши цветные;
— пастель 24 цветов;
— фломастеры;
— краски;
— розетки прозрачные для краски;
— кисти, подставки для кистей;
— салфетки для обсушивания кистей;
— баночки пластмассовые для промывания ворса кистей;
— палитра;
— губки для смывания краски с палитры;
— мелки;
— бумага белая и цветная;
— пластилин;
— стеки;
— ножницы с тупыми концами;
— файлы;
— подносы для обрезков бумаги;
— картон;
— розетки для клея;
— салфетки;
— пластины (клеенки) для работы с клеем.

Соответствующая информация для родителей размещена на интернет-портале Министерства образования Республики Беларусь в разделе „Дошкольное образование“ в подразделе „Родителям дошкольников“ („Что необходимо приобрести родителям в детский сад к новому учебному году“).

Все остальные туалетные и иные принадлежности — самодеятельность воспитателей и заведующих дошкольными учреждениями. Если такие случаи имеют место, просим написать в Министерство образования. Будут приняты соответствующие меры».

Onliner кратко подытоживает ответ Минобразования: принуждать и раздавать списки нельзя, добровольно — можно. Если мыло закончилось, вы вместе с родителями вправе или решить, что ходить ребенку с грязными руками до получения бюджетной поставки, или скинуться на покупку вместе. Вероятно, придется столкнуться с родителями, которым «все должны бесплатно», но это уже другая тема.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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20 августа в группе SlutskGorod Вконтакте был опубликован анонимный пост, который вызывал достаточно большой резонанс. По собственной информации, группа случчан в связи...
 
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