Минобразования о списках товаров для детских садов: принуждать к покупкам нельзя

20 августа в группе SlutskGorod Вконтакте был опубликован анонимный пост , который вызывал достаточно большой резонанс. По собственной информации, группа случчан в связи с этими фактами написала жалобу в Управление образования.

В комментариях к публикации случчане стали отправлять фотографии со списками товаров, которые от них просили принести в дошкольные учреждения. Вскоре некоторые участники группы удалили свои комментарий, но опубликованные списки остались в распоряжении редакции SG.













Как видим, в списках фигурируют товары хозяйственно-бытового назначения.

О том, что данная проблема носит не локальный характер, говорит публикация на портале Onliner.by, под которой десятки белорусов рассказали, что также сталкивались со сбором бытовой химии в детских садах.

Наконец, Министерство образования опубликовано на своём сайте развёрнутый ответ, из которого следует, что принудительный сбор не обязательных товаров является нарушением Закона.

Ответ министерства целиком:

«Принуждение родителей (законных представителей) воспитанников к приобретению моющих, чистящих средств, игр и игрушек, оборудования и пр. в устной или письменной форме (путем выдачи списков бытовых принадлежностей и канцелярских товаров) противоречит законодательству Республики Беларусь.

Приказом министра образования Республики Беларусь от 06.08.2018 №634 „О деятельности попечительских советов, родительских комитетов в учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования“ руководителям структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования, предписано:

принять меры по предотвращению принудительного привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования;

усилить контроль за деятельностью попечительских советов, родительских комитетов учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования;

возложить персональную ответственность за соблюдение требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность попечительских советов и родительских комитетов, на руководителей учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования.

Дополнительно информируем, что постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 сентября 2007 г. №50 „Об утверждении перечней оборудования для учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования“ определен только исчерпывающий перечень средств обучения, необходимых для организации образовательного процесса воспитанников, приобретаемых за счет их родителей (законных представителей):

— карандаши цветные;

— пастель 24 цветов;

— фломастеры;

— краски;

— розетки прозрачные для краски;

— кисти, подставки для кистей;

— салфетки для обсушивания кистей;

— баночки пластмассовые для промывания ворса кистей;

— палитра;

— губки для смывания краски с палитры;

— мелки;

— бумага белая и цветная;

— пластилин;

— стеки;

— ножницы с тупыми концами;

— файлы;

— подносы для обрезков бумаги;

— картон;

— розетки для клея;

— салфетки;

— пластины (клеенки) для работы с клеем.

Соответствующая информация для родителей размещена на интернет-портале Министерства образования Республики Беларусь в разделе „Дошкольное образование“ в подразделе „Родителям дошкольников“ ( „Что необходимо приобрести родителям в детский сад к новому учебному году“ ).

Все остальные туалетные и иные принадлежности — самодеятельность воспитателей и заведующих дошкольными учреждениями. Если такие случаи имеют место, просим написать в Министерство образования. Будут приняты соответствующие меры».

Onliner кратко подытоживает ответ Минобразования: принуждать и раздавать списки нельзя, добровольно — можно. Если мыло закончилось, вы вместе с родителями вправе или решить, что ходить ребенку с грязными руками до получения бюджетной поставки, или скинуться на покупку вместе. Вероятно, придется столкнуться с родителями, которым «все должны бесплатно», но это уже другая тема.



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