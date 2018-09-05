Суд отказал случчанину в компенсации за незаконное задержание





6 августа в Минском городском суде состоялось рассмотрение кассационной жалобы волонтера правозащитного центра "Весна" случчанина Юрия Метельского на решение Московского районного суда. В июле этот суд отказал Юрию в его иске к Министерству финансов с требованием имущественной и моральной компенсации за незаконное задержание в новогоднюю ночь.

Судебная коллегия Мингорсуда довольно быстро рассмотрела жалобу Метельского и решила оставить решение Московского суда без изменений, а саму жалобу - без удовлетворения, сообщается на сайте "Весны".

Напомним, в новогоднюю ночь Юрия Метельского задержали в Слуцке, когда он с другом находился на террасе местного Дома культуры. Одного из сотрудников ОМОНа разозлило, что во время проверки документов Юрия и его друга, волонтер "Весны" попросил и самого сотрудника предъявить документы. Это и стало причиной задержания, хотя потом Юрия и обвинили в нецензурной брани в общественном месте. Парня отвезли в вытрезвитель для анализа крови на алкоголь, а дальше в РОВД, где под психологическим и физическим давлением вынудили подписать протокол уже по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). После этого его поместили в изолятор, в котором он пробыл до третьего января. 22 февраля 2018 г. судом Слуцкого района Минской области административный процесс в отношении Юрия Метельского по ст. 17.1 КоАП был прекращён за недоказанностью его вины.

После этих событий Юрий принял решение обратиться в суд, чтобы взыскать денежную сумму в качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего административный процесс, и в качестве компенсации расходов на оказание юридической помощи.

Дело рассматривалось в суде Московского района. Ответчиком выступило Министерство финансов. Его позиция сводилась к тому, что компенсировать моральный ущерб возможно только в случае, если судом будет признана незаконность действий лиц, причинивших страдания. К тому же, по мнению представителей минфина, административно задержанным моральная компенсация вообще не полагается. И эту позицию полностью поддержала судья Московского суда Елена Черняк, полностью отказав волонтеру "Весны" в исковых требованиях.