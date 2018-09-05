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STEM-центры заработали в двух гимназиях Барановичей

06.09.2018 17:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барановичах заработали первые в Брестской области STEM-центры, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ассоциации по содействию развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких технологий "Образование для будущего" Александр Хомич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58628.php

STEM-центры заработали в двух гимназиях Барановичей

STEM-центры открыты в гимназиях №3 и №4. Обе лаборатории оборудованы идентично. Учреждениям образования переданы наборы по робототехнике Lego Mindstorms, чтобы учащиеся могли понимать работу механизмов и развивать инженерные навыки. Также классы оснащены десятью мощными ноутбуками, школьники будут заниматься программированием, 3D-моделированием.

"На первоначальном этапе детям будет преподаваться язык программирования скретч. Он позволяет делать программы в виде компьютерной игры, мультиков. Таким образом ребята в увлекательной форме получат навыки для перехода на более серьезный уровень. Занятия по программированию будут интересны ученикам 3-10 классов, по робототехнике - от 12 лет и старше", - отметил Александр Хомич. Образовательные лаборатории смогут посещать не только гимназисты, но и учащиеся других школ Барановичей.

В перспективе STEM-центр третьей гимназии планируется усовершенствовать. В учреждении образования с советских времен сохранилась обсерватория. Ее восстановят, чтобы увлечь детей космической темой.

"Мы видим заинтересованность педагогов и местных властей в развитии этого направления. Планируем открыть в Барановичах еще один STEM-центр", - сказал Александр Хомич. Проект реализован совместно с управлением образования Барановичского горисполкома при поддержке компании-резидента Парка высоких технологий - ООО "Изибрейн".

Параллельно идет обсуждение открытия подобного центра в Бресте. Он будет ориентирован на обучение программированию и робототехнике сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

STEM-центр - проектная лаборатория для проведения исследований с использованием современного оборудования. STEM - аббревиатура четырех основных направлений, играющих ключевую роль в развитии технологий: естественные науки, информационные технологии, инжиниринг, математика.

 
Теги: Брест
 
 
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В Барановичах заработали первые в Брестской области STEM-центры, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ассоциации по содействию развитию образовательных...
 
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Заря над Неманам
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