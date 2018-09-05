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Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

06.09.2018 17:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Прежнее здание располагалось на улице Куйбышева. Сегодня свои двери Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира распахнула по адресу: улица Шевченко, 2.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

В торжественной церемонии открытия приняли участие Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Станислав Зась, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, помощник Президента — инспектор по Брестской области Василий Герасимов, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Юрий Тертель.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

А также руководство городской исполнительной власти, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, правоохранительных, силовых, контрольных органов и строительной организации.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

Первым с приветственным словом к присутствующим обратился Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Станислав Зась, который подчеркнул, что инспекция охраны животного и растительного мира — уникальное подразделение, единственный в стране контролирующий орган в области природоохранного законодательства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

На ее работников возложена важная миссия — беречь красоту и богатство родного края. С появлением новой базы с необходимым оснащением с выполнением данной задачи не должно возникать трудностей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

Поздравили руководство и коллектив инспекции председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис и начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Юрий Тертель.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

Глава области отметил, что открывать новые объекты в канун 1000-летия города стало хорошей традицией. Новое здание – одно из таких подарков. Благодаря проектировщикам и строителям в нем созданы благоприятные условия для выполнения различных задач.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

К слову, в течение года сотрудниками инспекции было выявлено более 530 нарушений, в том числе 320 – в вопросах рыболовства. Символично, что на открытии нового здании присутствует и новый руководитель подразделения – Иван Павлюкович.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

Анатолий Лис выразил надежду, что в будущем нарушений в сфере природоохраны будет меньше и пожелал руководству и работникам инспекции плодотворной работы, а также успехов на нелегком поприще.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

Символический ключ начальнику Брестской областной инспекции – Ивану Павлюковичу вручил Генеральный директор Государственного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Объединение Брестоблсельстрой» Владимир Вабищевич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено Станиславу Засю, Анатолию Лису и Юрию Тертелю.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

После торжественного мероприятия гостей пригласили на экскурсию по новому зданию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

Перешедшее в 2014 году на баланс оперативного управления Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь здание гребной базы лодочной станции сегодня представляет собой двухэтажную постройку, помещения которой разделены на два блока: административного и хозяйственного назначения, а также благоустроенную прилегающую территорию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

Для стоянки автотранспорта и хранения плавсредств предусмотрены 3 гаража и уличные навесы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

Принципиально значение при выборе этого места — близость к реке, что позволит сотрудникам оперативно отправиться в рейд по воде.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58627.php

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира сменила адрес прописки

 
 
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Прежнее здание располагалось на улице Куйбышева. Сегодня свои двери Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира распахнула по адресу:...
 
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