Литва не ведет переговоры об электроэнергии с БелАЭС





Литовское министерство энергетики заявило, что не ведет переговоры с Беларусью о продаже электроэнергии со строящейся в Островце БелАЭС. Более того, запрет на продажу в Литве электроэнергии, произведенной на БелАЭС, закреплен законодательно.

"Заблаговременно до начала работы БелАЭС были подготовлены и утверждены конкретные административные и регуляционные меры, которые предотвратят попадание напрямую в Литву, а одновременно и на весь рынок Евросоюза электроэнергии из Беларуси. Поэтому никаких сомнений возникать не должно. Кроме того, по действующим сейчас соглашениям между операторами системы электропередачи Балтийских стран, в них можно торговать электроэнергией только через Литву", – сообщили в ведомстве.

В июне прошлого года сейм закрепил в законе, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности, окружающей среде Литвы, общественному здоровью. Правительство в сентябре прошлого года одобрило план бойкота импорта с БелАЭС – планируется ограничивать пропускную способность на ЛЭП с Беларусью, ввести за нее плату, предлагается запретить Круонисской гидроаккумуляционной станции предоставлять услуги Беларуси, пишет delfi.lt.

Литва обвиняет Беларусь в том, что АЭС, которая будет всего в 50 км от Вильнюса и в 30 км от литовской границы, строится без соблюдения всех требований безопасности и международных правил. Стремясь осложнить реализацию проекта, Литва обещает блокировать импорт электроэнергии из Беларуси. Минск эти обвинения не признает.