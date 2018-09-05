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После письма православных верующих в Минске перенесли премьеру оперы "Саломея"

06.09.2018 17:42 — Разное | Tut.by  
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Премьера оперы Штрауса «Саломея» в Большом театре перенесена. Вместо 9 и 10 сентября она состоится 18 и 19 октября.


— Все билеты действительны! Объявленный ранее показ спектакля «Саломея» на 14 октября переносится на 20 октября, — сообщается на сайте «Большого».

Причины переноса руководство театра не комментирует. Известно, что накануне переноса православные верующие направили письмо в Администрацию президента и Генпрокуратуру и назвали оперу антихристианской.

В тексте обращения указано, что премьера «Саломеи» (первоначально заявленные даты — 9 и 10 сентября. — Прим. ред.) назначена «накануне скорбного для православных христиан нашей многострадальной Родины дня усекновения главы святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (отмечаемого 11 сентября. — Прим. ред.)». Верующие назвали оперу «кощунством под эгидой Министерства культуры».

Таким образом, новый 86-й сезон в Большом театре откроется двумя другими спектаклями — «Петрушка» Стравинского и «Шехеразада» Римского-Корсакова.

Все спектакли в Минске

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Напомним, 1 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш: у каждого участника есть возможность получить 3 парных билета на Международный фестиваль Юрия Башмета. Зрители смогут попасть бесплатно на спектакль, который состоится 12 октября — на одной сцене выступят Познер и Макаревич.

 
Теги: Минск
 
 
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Причины переноса руководство театра не комментирует. Известно, что накануне переноса православные верующие направили письмо в Администрацию президента и...
 
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