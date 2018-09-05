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После письма православных верующих в Минске перенесли премьеру оперы "Саломея"
Премьера оперы Штрауса
— Все билеты действительны! Объявленный ранее показ спектакля «Саломея» на 14 октября переносится на 20 октября, —
Причины переноса руководство театра не комментирует. Известно, что накануне переноса православные верующие направили
В тексте обращения указано, что премьера «Саломеи» (первоначально заявленные даты — 9 и 10 сентября. — Прим. ред.) назначена «накануне скорбного для православных христиан нашей многострадальной Родины дня усекновения главы святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (отмечаемого 11 сентября. — Прим. ред.)». Верующие назвали оперу «кощунством под эгидой Министерства культуры».
Таким образом, новый 86-й сезон в Большом театре откроется двумя другими спектаклями —
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Напомним, 1 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал
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Причины переноса руководство театра не комментирует. Известно, что накануне переноса православные верующие направили письмо в Администрацию президента и...
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