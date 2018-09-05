Повышаются штрафы за налоговые нарушения: какие и на сколько

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Размеры штрафы повышаются как для физических лиц, так и для юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей.

Так, с 29 октября вырастут размеры налагаемых штрафов для физических лиц за умышленную неуплату или неполную уплату налога сбора (пошлины). Это касается тех, кто не является должностным лицом юридического лица или ИП. Штраф составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин . Сейчас предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 5 базовых величин. За совершенное повторно нарушение штраф вырастет до 100-200 базовых величин.

Для ИП за неуплату или неполную уплату суммы налога предусмотрен штраф 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 2 базовых величин (в настоящее время 20%, но не менее 2 базовых).

Для юрлиц штраф за аналогичное нарушение составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (в настоящее время 20%, но не меньше десяти базовых).