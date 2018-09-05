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Белорусский рубль падает третий день к основном валютам. С чем это связано и чего ждать дальше

06.09.2018 17:21 — Разное | UDF  
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Александра Квиткевич, TUT.BY
Белорусский рубль третий день подряд ослабевает к трем основным валютам - доллару, евро и российскому рублю. Эксперт поясняет, почему так происходит, а также прогнозирует, что будет дальше с нацвалютой.

— Белорусский рубль на текущей неделе испытывает сильное давление. Курс доллара к нему поднялся с 2.0816 к 2.1202 BYN, евро — с 2.419 к 2.4653 2.0942 BYN, российского рубля — с 0.03075 к 0.03102 BYN. Причем столь значимого роста данных валют на внешнем рынке не произошло, — поясняет Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд.

Аналитик говорит, что снижение „белоруса“ происходит из-за внутренних факторов. Из-за отмены обязательной продажи части валютной выручки экспортеров снизился приток валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже. По его мнению, это проявилось в резком снижении объемов торгов, что стало негативом для рубля.

— Если в конце августа среднедневной оборот торгов превышал 73 млн BYN, то, например, 6 сентября он составил менее 52 млн BYN. При сохраняющемся спросе на валюту это приводит к росту ее курса, — говорит Марк Гойхман. — Кроме того, есть и спекулятивная составляющая, основанная на предположении о том, что Нацбанк может поменять курсовую политику в пользу ослабления белорусского рубля, что способствовало бы экспорту РБ.

Специалист говорит, что следует учесть и общую ситуацию нахождения под давлением валют развивающихся рынков.

— Сейчас с технических позиций движения курса целью и сопротивлением дальнейшему росту выступает уровень 2.1360−2.1400 BYN к доллару, 2.500 BYN к евро, 0.0312 к российскому рублю, — прогнозирует аналитик. — Достижение данных рубежей вероятно в близкой перспективе, что не отменяет возможности предварительной коррекции курсов данных валют вниз к 2.000, 2.3800, 0.0304 BYN соответственно.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль третий день подряд ослабевает к трем основным валютам - доллару, евро и российскому рублю.
 
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