Активисты из Бреста: Власти выглядят непрезентабельно, когда с них спрашивают граждане

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Противники аккумуляторного завода вновь собрались на площади Ленина в Бресте. Они традиционно кормили голубей и обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия, сообщаетТакие встречи противников завода проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля. Собравшиеся обсудили, в частности, передачу «Разговор по существу», показанную в эфире телерадиокомпании «Брест». Ее темой стал мониторинг воздействия на окружающую среду строительства аккумуляторного завода.По словам активистки Татьяны, ранее группа граждан обратилась в облисполком с просьбой провести встречу по поводу строительства завода. В полученном ответе говорится, что эти вопросы будут освещены в телепередаче. «Ответов мы не получили. Это просто забалтывание проблемы, чтобы успокоить население. Мол, все под контролем, не волнуйтесь, граждане », - заявила ативистка.Граждане отмечали, что возможность оставить комментарии к передаче, расположенной на Youtube, спустя какое-то время была отключена. По мнению инициативной группы, власть перешла к «заочному формату» общения с оппонентами. «Чиновники не хотят слышать неудобные вопросы и понимают, что непрезентабельно выглядят на встречах с населением», - считают они.На встрече обсуждался также обыск 30 августа в квартире местного блогера Сергея Петрухина. Обыск проводился в рамках возбужденного в отношении него дела по ч. 2 ст. 188 ч. 2 ст. 189 УК (клевета в публичном выступлении, либо в печатном произведении; оскорбление в публичном выступлении, либо в печатном произведении). У блогера забрали компьютер, ноутбук и телефон. «Власть такими обысками стремится запугать не только блогера, чтобы он отказался освещать тему аккумуляторного завода, но и других жителей региона, которые выступают против стройки», - убежден активист Дмитрий.Блогеров Сергея Пятрухина и Александра Кабанова, которые в своем youtube-проекте «Народный репортер» освещают ситуацию вокруг строительства аккумуляторного завода, уже неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности.2 сентября противники завода планировали организовать митинг на площадке возле сцены в парке Воинов-Интернационалистов, который определен властями для проведения массовых мероприятий. Чиновники запретили митинг, сославшись на то, что там будут проводиться ремонтные работы. После собрания участники отправились туда посмотреть, какие ведутся работы. По словам активистки Лады, еще на прошлой неделе на объекте не было паспорта, по площадке ходило несколько человек и было «снято пару плиточек». Понятно, что под видом ремонта властям будет удобнее отказывать в проведении уличных акций.Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» - резидент СЭЗ. Подрядчик - китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Почти 37 тыс. подписей против строительства завода были переданы в администрацию Лукашенко.