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Переход к открытому классовому господству?

06.09.2018 17:12 — Разное | UDF  
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Валерий Соловей
Резюме обсуждений, интенсивно идущих последнее время.

1. Нерв предстоящего пятилетия — транзит системы «Россия» в новое состояние. Главное в ходе транзита — сохранить положение, привилегии и активы ключевой группы элиты.

2. Трансфер верховной власти не самоцель, а инструмент (хотя и ключевой) успешного транзита. Важны не личности, а конфигурация государственной власти, которая обеспечит транзит.

3. Поскольку транзит проходит в условиях нарастающего дефицита ресурсов, усиливающегося внешнего давления и роста внутреннего напряжения, то может оказаться весьма жестким.

4.Тем более, что в ходе транзита должна быть решена задача превращения общества в «новую нефть» — источник ресурсов для элиты. Пенсионная реформа — первый важный шаг в этом направлении.

5. Даже имитационная демократия становится избыточной, ненужной и чреватой рисками. На смену ей должна прийти система «служивых людей».

6. Ускорится превращение властвующая группы в сословие — закрытое и находящееся вне действующей правовой системы.

7. Императив внешнего противостояния (которое может продлиться как минимум пятилетие, а скорее всего — дольше) требует централизации и огосударствления экономики.

8. Для удобства управления необходимо в несколько раз сократить число субъектов федерации посредством их объединения, а для контроля над обществом ввести государственную идеологию.

9. Властвующая элита уверена в своей способности сохранить контроль над обществом и не допустить вызова с его стороны.

10. Активная фаза транзита начнется в 2020-2021 годах.

 
 
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Резюме обсуждений, интенсивно идущих последнее время.
 
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