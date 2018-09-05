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Переход к открытому классовому господству?
Валерий Соловей
1. Нерв предстоящего пятилетия — транзит системы «Россия» в новое состояние. Главное в ходе транзита — сохранить положение, привилегии и активы ключевой группы элиты.
2. Трансфер верховной власти не самоцель, а инструмент (хотя и ключевой) успешного транзита. Важны не личности, а конфигурация государственной власти, которая обеспечит транзит.
3. Поскольку транзит проходит в условиях нарастающего дефицита ресурсов, усиливающегося внешнего давления и роста внутреннего напряжения, то может оказаться весьма жестким.
4.Тем более, что в ходе транзита должна быть решена задача превращения общества в «новую нефть» — источник ресурсов для элиты. Пенсионная реформа — первый важный шаг в этом направлении.
5. Даже имитационная демократия становится избыточной, ненужной и чреватой рисками. На смену ей должна прийти система «служивых людей».
6. Ускорится превращение властвующая группы в сословие — закрытое и находящееся вне действующей правовой системы.
7. Императив внешнего противостояния (которое может продлиться как минимум пятилетие, а скорее всего — дольше) требует централизации и огосударствления экономики.
8. Для удобства управления необходимо в несколько раз сократить число субъектов федерации посредством их объединения, а для контроля над обществом ввести государственную идеологию.
9. Властвующая элита уверена в своей способности сохранить контроль над обществом и не допустить вызова с его стороны.
10. Активная фаза транзита начнется в 2020-2021 годах.
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Резюме обсуждений, интенсивно идущих последнее время.
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