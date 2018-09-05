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Россельхознадзор может запретить всю продукцию со свининой из Беларуси
Иллюстративное фото
Как стало известно, с 7 сентября Россельхознадзор ограничивает поставки в Россию продукции с белорусского предприятия ОАО «Гродненский мясокомбинат» из-за АЧС.
«В связи с повторяющимися случаями обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней в готовых мясных изделиях, Россельхознадзор оставляет за собой право ввести ограничения на всю готовую мясную продукцию, содержащую свинину, поступающую в Россию из республики Беларусь», — заявили в ведомстве.
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Россельхознадзор может ввести запрет на импорт всей свиной продукции из Беларуси из-за АЧС.
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