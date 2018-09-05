Инфляционные ожидания населения Беларуси в августе заметно выросли

Ожидаемый населением Беларуси на ближайшие 12 месяцев уровень инфляции в августе вырос до 11,7% с 11,4% в мае текущего года, сообщается в очередном опросе, который опубликован Нацбанком Беларуси (НББ).

При этом доля респондентов, которые ожидают, что цены будут расти "быстрее, чем сейчас", увеличилась до 17,6% с 11% в мае текущего года. Количество респондентов, которые ожидают ускорения роста цен, увеличилось в августе по сравнению с маем более чем в 1,5 раза.

Оценка ощущаемого уровня годовой инфляции в августе незначительно снизилась – 12,5% с 12,9% в мае. Доля респондентов, которые чувствуют, что цены выросли "очень сильно", снизилась до 44,8% с 49,8%.

По данным опроса, август назвали "плохим временем" для покупки крупных товаров в кредит 67% белорусов (в мае 66,3%). Почти 40% опрошенных констатировали, что крупных покупок за последние 3 месяца они не делали.

Между тем, в августе по сравнению с маем подросла доля респондентов, которые считают, что сейчас "хорошее время" для сбережений – до 31,3% с 30%. При этом растет доверие белорусов к нацвалюте. Белорусский рубль в качестве средства сбережения уже предпочитают 31,3% респондентов против 23,8% в мае.

Одновременно выросло доверие к банковским вкладам как инструменту сбережения – доля предпочитающих депозит выросла до 28,8% (с 25,7% в мае), а удельный вес белорусов предпочитающих "наличку" уменьшился до 38,9% (с 43,9% в мае).

Как сообщалось, в Нацбанке Беларуси неоднократно констатировали, что инфляционные ожидания населения в несколько раз превышают фактический уровень инфляции.

По данным Белстата, годовая инфляция в июле 2018 года (по сравнению с июлем 2017 года) составила 4,1%, что соответствует июньскому уровню. В мае годовая инфляция составила 4,4%, в апреле - 5%.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год, инфляция не должна превысить 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года). Нацбанк ожидает прирост потребительских цен в пределах 5,5% по итогам года.

В 2017 году инфляция в Беларуси снизилась до 4,6% с 10,6% в 2016 году.