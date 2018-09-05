Как бизнес пользуется технологией блокчейн - опыт воронежской торговой сети

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Технологии блокчейн и распознавание личности постепенно появляются в разных сферах бизнеса, например, в ритейле. Так, российская торговая сеть «Европа» к началу 2019 года планирует внедрить подобные разработки в свои центры. Зачем им это надо, какие проблемы решит и во сколько обойдется — рассказывает комьюнити-менеджер компании iTrue Анна Окружко.

— Мы занимались разработкой для российской торговой сети «Европа» специальной платформы, в которой совместили две передовые технологии — блокчейн и биометрию. Сперва расскажу, почему владельцы бизнеса все чаще задумываются об использовании подобных технологий.

Анна Окружко

Комьюнити-менеджер компании iTrue

В июле 2017 года произошла одна из крупнейших в истории утечек персональных данных: в руки злоумышленников попали личные сведения более чем 143 млн потребителей, а также 209 тысяч номеров кредитных карт клиентов Equifax — одного из трех крупнейших кредитных агентств в США. Громких дел, связанных с утечкой данных, становится все больше. Вспомним недавний скандал с Facebook и Cambridge Analytica. Напомню, последние использовали незаконно полученные данные Facebook, чтобы размещать крайне эффективную рекламу и влиять на мнение пользователей социальной сети. Репутация самого Facebook тогда сильно пострадала, компания потерял $ 60 млрд капитализации.

Сегодня во всем мире растет спрос на надежные, высокопроизводительные и безопасные системы идентификации пользователей. Как только технология блокчейн стала набирать обороты, мы заметили, что все больше компаний начали интересоваться, как она может быть полезна их бизнесу — как с ее помощью можно построить надежную информационную систему, защитить данные от утечек и сократить расходы на хранение этих данных.



Фото с сайта xtremeairservices.com

Руководство торговой сети «Европа», в которой насчитывается 50 торговых центров, также активно интересовалась блокчейном еще до сотрудничества с нами. Можно сказать, мы нашли друг друга: им необходима была такая технология, а нам хотелось как можно быстрее применить ее на практике.

Блокчейн в торговой сети

Каждый месяц торговые центры тратят сотни тысяч российских рублей на хранение данных — это персональная информация о клиентах и сотрудниках, а также различные финансовые документы. Риск компрометации таких данных очень высок, если не использовать надежные технологии защиты. Согласно исследованию по безопасности, проведенному IBM и институтом Ponemon, каждая потерянная или украденная конфиденциальная запись в среднем обходится бизнесу в $ 141.

Сюда входят, например, затраты на расследование, обнаружение, восстановление и уведомление клиента.

Теперь в торговой сети «Европа» будет использоваться хранилище данных (финансовые отчеты и персональные данные посетителей и сотрудников) на основе блокчейн под названием stone storage. На разработку системы ушло около пяти месяцев и $ 200 тысяч.



Фото с сайта vzglyad.az

Этот тип хранилища позволяет не только защитить данные от компрометации и фальсификации, но и хранить их, не беспокоясь, что они будут увеличиваться в геометрической прогрессии.

Персональные данные зарегистрированных посетителей или работников сети (паспортная, трудовая и медицинская информация) будут записываться только с предварительного согласия пользователей.

Внедрение технологии мы запланировали на конец 2018 — начало 2019 года. Потребуется время, чтобы получить лицензию ФСБ, так как производство, разработка, распространение СКЗИ (систем криптозащиты) — лицензируемые виды деятельности, а также — на многоплановое тестирование работоспособности системы.

Сервис по распознаванию личности

В течение месяца после внедрения блокчейна администрация торговой сети «Европа» планирует внедрить сервис по распознаванию личности по чертам лица, чтобы повысить безопасность в учреждениях. Разработка системы оценивается в $ 100 тысяч.



Фото с сайта arendator.ru

Система будет распознать злоумышленников и карманников, проникших в торговый центр, а также помогать родителям практически сиюминутно найти потерявшихся детей. Нужно будет лишь предоставить фотографию ребенка.

Биометрическое распознавание личности можно применять и для авторизации платежей, освобождая покупателей от необходимости носить с собой кредитные карты и смартфоны с поддержкой NFC. Также не нужно будет предъявлять удостоверение личности, чтобы получить потребительский кредит в магазинах ТЦ «Европа». А еще благодаря биометрии персонал центра получит бесконтактный доступ в закрытые зоны торгового центра.

Подобные разработки — блокчейн и система распознавания личностей — можно внедрять не только в ритейле, но и в банковском секторе, сфере страхования и здравоохранения. Они избавляют пользователей от необходимости носить с собой документы, упрощают и делают быстрой KYC-процедуру (идентификация личности перед финансовой процедурой), избавляют компании от бумажной волокиты и больших расходов на хранение данных.