ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как бизнес пользуется технологией блокчейн - опыт воронежской торговой сети

06.09.2018 17:22 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A
Как бизнес пользуется технологией блокчейн - опыт воронежской торговой сети
Фото с сайта be-in.ru

Технологии блокчейн и распознавание личности постепенно появляются в разных сферах бизнеса, например, в ритейле. Так, российская торговая сеть «Европа» к началу 2019 года планирует внедрить подобные разработки в свои центры. Зачем им это надо, какие проблемы решит и во сколько обойдется — рассказывает комьюнити-менеджер компании iTrue Анна Окружко.

— Мы занимались разработкой  для российской торговой сети «Европа» специальной платформы, в которой совместили две передовые технологии — блокчейн и биометрию. Сперва расскажу, почему владельцы бизнеса все чаще задумываются об использовании подобных технологий.

Как бизнес пользуется технологией блокчейн - опыт воронежской торговой сети
Анна Окружко
Комьюнити-менеджер компании iTrue

В июле 2017 года произошла одна из крупнейших в истории утечек персональных данных: в руки злоумышленников попали личные сведения более чем 143 млн потребителей, а также 209 тысяч номеров кредитных карт клиентов Equifax — одного из трех крупнейших кредитных агентств в США. Громких дел, связанных с утечкой данных, становится все больше. Вспомним недавний скандал с Facebook и Cambridge Analytica. Напомню, последние использовали незаконно полученные данные Facebook, чтобы размещать крайне эффективную рекламу и влиять на мнение пользователей социальной сети. Репутация самого Facebook тогда сильно пострадала, компания потерял $ 60 млрд капитализации.

Сегодня во всем мире растет спрос на надежные, высокопроизводительные и безопасные системы идентификации пользователей. Как только технология блокчейн стала набирать обороты, мы заметили, что все больше компаний начали интересоваться, как она может быть полезна их бизнесу — как с ее помощью можно построить надежную информационную систему, защитить данные от утечек и сократить расходы на хранение этих данных.

Как бизнес пользуется технологией блокчейн - опыт воронежской торговой сети
Фото с сайта xtremeairservices.com

Руководство торговой сети «Европа», в которой насчитывается 50 торговых центров, также активно интересовалась блокчейном еще до сотрудничества с нами. Можно сказать, мы нашли друг друга: им необходима была такая технология, а нам хотелось как можно быстрее применить ее на практике.

Блокчейн в торговой сети

Каждый месяц торговые центры тратят сотни тысяч российских рублей на хранение данных — это персональная информация о клиентах и сотрудниках, а также различные финансовые документы. Риск компрометации таких данных очень высок, если не использовать надежные технологии защиты. Согласно исследованию по безопасности, проведенному IBM и институтом Ponemon, каждая потерянная или украденная конфиденциальная запись в среднем обходится бизнесу в $ 141.

Сюда входят, например, затраты на расследование, обнаружение, восстановление и уведомление клиента.

Теперь в торговой сети «Европа» будет использоваться хранилище данных (финансовые отчеты и персональные данные посетителей и сотрудников) на основе блокчейн под названием stone storage. На разработку системы ушло около пяти месяцев и $ 200 тысяч.

Как бизнес пользуется технологией блокчейн - опыт воронежской торговой сети
Фото с сайта vzglyad.az

Этот тип хранилища позволяет не только защитить данные от компрометации и фальсификации, но и хранить их, не беспокоясь, что они будут увеличиваться в геометрической прогрессии.

Персональные данные зарегистрированных посетителей или работников сети (паспортная, трудовая и медицинская информация) будут записываться только с предварительного согласия пользователей.

Внедрение технологии мы запланировали на конец 2018 — начало 2019 года. Потребуется время, чтобы получить лицензию ФСБ, так как производство, разработка, распространение СКЗИ (систем криптозащиты) — лицензируемые виды деятельности, а также — на многоплановое тестирование работоспособности системы.

Сервис по распознаванию личности

В течение месяца после внедрения блокчейна администрация торговой сети «Европа» планирует внедрить сервис по распознаванию личности по чертам лица, чтобы повысить безопасность в учреждениях. Разработка системы оценивается в $ 100 тысяч.

Как бизнес пользуется технологией блокчейн - опыт воронежской торговой сети
Фото с сайта arendator.ru

Система будет распознать злоумышленников и карманников, проникших в торговый центр, а также помогать родителям практически сиюминутно найти потерявшихся детей. Нужно будет лишь предоставить фотографию ребенка.

Биометрическое распознавание личности можно применять и для авторизации платежей, освобождая покупателей от необходимости носить с собой кредитные карты и смартфоны с поддержкой NFC. Также не нужно будет предъявлять удостоверение личности, чтобы получить потребительский кредит в магазинах ТЦ «Европа». А еще благодаря биометрии персонал центра получит бесконтактный доступ в закрытые зоны торгового центра.

Подобные разработки — блокчейн и система распознавания личностей — можно внедрять не только в ритейле, но и в банковском секторе, сфере страхования и здравоохранения. Они избавляют пользователей от необходимости носить с собой документы, упрощают и делают быстрой KYC-процедуру (идентификация личности перед финансовой процедурой), избавляют компании от бумажной волокиты и больших расходов на хранение данных.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Технологии блокчейн и распознавание личности постепенно появляются в разных сферах бизнеса, например, в ритейле. Так, российская торговая сеть «Европа» к началу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль падает третий день к основном валютам. С чем это связано и чего ждать дальше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика