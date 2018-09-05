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Обиженный жених пять лет судился с бросившей его невестой из-за кольца

06.09.2018 17:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Обиженный жених пять лет судился с бросившей его невестой из-за кольца
Фото из открытых источников

В США завершился судебный процесс, длившийся пять лет, в ходе которого мужчина пытался вернуть помоловочное кольцо, сообщает New York Post.

В 2011 году 54-летний Родни Рипли сделал предложение своей возлюбленной 50-летней Дженнифер Раттен. Он подарил ей кольцо с бриллиантами в три карата стоимостью $39 тыс. Спустя два года пара рассталась. Обиженный на бывшую возлюбленную мужчина стал требовать вернуть ему кольцо.

"Он начал преследовать меня", - пожаловалась женщина.

Когда она отказалась вернуть украшение, Родни Рипли подал на нее в Верховный суд Нью-Йорка. В результате долгих споров о причине расставания, настоящей стоимости кольца и прочих конфликтов между бывшей парой судебное разбирательство растянулось на пять лет. По законам Нью-Йорка, если брак не был заключен, невеста обязана вернуть кольцо. Все остальные факторы не имеют значения. В итоге суд принял решение, что женщина в течение 45 дней обязана либо вернуть кольцо, либо выплатить его полную стоимость.
 

 
 
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Он подарил ей кольцо с бриллиантами в три карата стоимостью $39 тыс. Спустя два года пара рассталась. Обиженный на бывшую возлюбленную мужчина стал требовать...
 
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