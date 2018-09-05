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В Кабуле продолжает расти число жертв двойного теракта
Новости Беларуси. Число погибших в результате двух взрывов на западе Кабула возросло до 26, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них спортсмены, журналисты и полицейские. Более 90 человек получили ранения. Состояние некоторых оценивается как критическое. Подробнее
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Новости Беларуси. Число погибших в результате двух взрывов на западе Кабула возросло до 26, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них спортсмены,...
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