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На белорусском международном медиафоруме «Партнерство во имя будущего» будет представлено около 30 стран

06.09.2018 17:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего» будет практикоориентированным. Об этом журналистам 6 сентября рассказал первый заместитель министра информации Павел Легкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусском международном медиафоруме «Партнерство во имя будущего» будет представлено около 30 стран

Основные вопросы, которые планируется обсудить в Минске, сводятся к теме цифрового медиапространства. Впрочем, речь пойдет не просто о внедрении новых технологий. В центре внимания будут новые форматы в журналистике, новые методики и подходы. Работа будет построена по четырем тематическим секциям. Профессиональные вопросы смогут обсудить как журналисты печатных СМИ, так и представители интернет-изданий и телевидения.

На белорусском международном медиафоруме «Партнерство во имя будущего» будет представлено около 30 стран

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Самое главное – форум должен нести практическую пользу и практическую значимость, особенно для белорусской журналистики. Мы надеемся, что в этом плане мы сумеем форум, начиная с этого года, потихоньку сориентировать как раз на эту задачу: привнесение в Беларусь новых знаний, компетенций, навыков и опыта. Чтобы наша белорусская журналистика развивалась в ногу с самыми современными мировыми трендами.

На белорусском международном медиафоруме «Партнерство во имя будущего» будет представлено около 30 стран

Традиционно пройдет Летняя школа журналистики, где профессионалы своего дела дадут мастер-классы для будущих акул пера. XIII Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства» пройдет 11-14 сентября в Минске и столичной области. На него приглашены руководители СМИ, видные политологи, эксперты стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего» будет практикоориентированным. Об этом журналистам 6 сентября рассказал...
 
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