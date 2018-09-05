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На белорусском международном медиафоруме «Партнерство во имя будущего» будет представлено около 30 стран
Новости Беларуси. Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего» будет практикоориентированным. Об этом журналистам 6 сентября рассказал первый заместитель министра информации Павел Легкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основные вопросы, которые планируется обсудить в Минске, сводятся к теме цифрового медиапространства. Впрочем, речь пойдет не просто о внедрении новых технологий. В центре внимания будут новые форматы в журналистике, новые методики и подходы. Работа будет построена по четырем тематическим секциям. Профессиональные вопросы смогут обсудить как журналисты печатных СМИ, так и представители интернет-изданий и телевидения.
Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Традиционно пройдет Летняя школа журналистики, где профессионалы своего дела дадут мастер-классы для будущих акул пера. XIII Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства» пройдет 11-14 сентября в Минске и столичной области. На него приглашены руководители СМИ, видные политологи, эксперты стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
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На белорусском международном медиафоруме «Партнерство во имя будущего» будет представлено около 30 стран
Новости Беларуси. Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего» будет практикоориентированным. Об этом журналистам 6 сентября рассказал...
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