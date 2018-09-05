|
Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»
Как заметила Коко Шанель: «У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление». Восприятие образа незнакомого человека складывается всего за 30 секунд и в эти мгновения важна каждая деталь, а особенно обувь. Добротное, качественное и стильное облачение ног способно преобразить человека, подарить свободу движений и уверенность.
Магазины бренда знакомы каждому белорусу.
Постарались дизайнеры бренда и в этом сезоне.
Новая коллекция «Осень/зима» от «Марко» придётся по вкусу каждому.
Марина Пушкарёва, старший художник-модельер ООО «Белорусская кожевенно-обувная компания Марко»:
И, безусловно, любая модница в нашей коллекции может найти себе туфельки для выхода в свет.
Это двухцветные ранта, металлизированные вставки в подошвы и в каблуки.
Сегодня «Марко» – настоящая империя белорусской лёгкой промышленности и успешный холдинг с богатой историей. А началось всё 27 лет назад, когда перспективный предприниматель Николай Мартынов решил открыть в Витебске собственное дело.
Николай Мартынов, генеральный директор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:
Мартынов Николай Васильевич – крупный белорусский предприниматель, основатель, владелец 90% акций и генеральный директор холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко». Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь. С 2004 года – член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь». Обладатель более 10 наград в сфере предпринимательской деятельности.
Упорный труд и грамотная команда позволили Николаю Мартынову вырваться в лидеры среди стран СНГ по производству обуви любого класса.
Николай Мартынов:
Поэтому мотивация – идти вперёд и не останавливаться.
Кожевенно-обувная компания «Марко», предприятия «Сан Марко», «Красный Октябрь» и «Вердимар». Продукция этих торговых марок и премиум-бренд «Bravo» регулярно участвуют в международных выставках, ежегодно покоряют подиум на Белорусской неделе моды, и сердца поклонников изысканного и актуального образа.
Юлия Канцевич, художник-модельер УП «Сан Марко»:
Также сапожки с ярким интересным элементом декора в виде драпировки.
И даже очень высокие сапоги с имитацией шнуровки с помощью металлических штанг.
Татьяна Балтина, ведущий художник-модельер УП «Сан Марко»:
Среди наград холдинга «Марко» – две золотых и три серебряных медали в профессиональной номинации национального конкурса «Бренд года». По результатам международного фестиваля-конкурса «Выбор года», девятый год подряд холдинг подтверждает звание «Отечественного производителя обуви». Обувь «Марко» названа лидером в номинации «Детская обувь №1 в Беларуси».
Бренд «Марко» – признанный синоним качества, удобства, надёжности и долговечности. Широчайший модельный ряд обуви: строгая классическая и повседневная, эффектная статусная и обувь повышенного комфорта.
Однако на производстве одной лишь обуви витебские бизнесмены решили не останавливаться. Сегодня в состав холдинга «Марко» входит унитарное предприятие «ВитМа», где создают сумки и кожгалантерею. С 2013 года модернизируют «Витебский меховой комбинат», который также входит в состав холдинга. Уже этой осенью предприятие заработает с новой силой, на новом оборудовании.
Николай Мартынов:
Сергей Бетеня, директор УПП «Витебский меховой комбинат»:
Новое оборудование означает передовые технологии обработки кожи и меха, что непременно скажется на ассортименте товара и, определённо, порадует модниц.
Современные техники окрашивания шуб, аппликации различными плёнками и спецэффекты – это скорое будущее отечественных шуб и дублёнок. А уже этой осенью в Витебске откроется первый в стране фирменный магазин бренда Luxury Fox – ещё одна грань бриллианта «Марко».
Елена Киташова, заместитель директора по коммерческим вопросам УПП «Витебский меховой комбинат»:
К слову, изделия бренда Luxury Fox можно найти в магазинах сети «Марко» по всей Беларуси. Новая коллекция шуб и дублёнок – результат труда и фантазии известного белорусского дизайнера Татьяны Ефремовой.
Татьяна Ефремова, дизайнер:
Не секрет, что современным женщинам приходится подстраиваться под динамичные условия большого города и менять образ иногда по несколько раз в день.
Изделия новой осенне-зимней коллекции из шубы легко превращаются в меховой жилет, а пальто – в элегантную «косуху», декорированную эксклюзивной вышивкой.
Татьяна Ефремова:
Доверие покупателей – результат многолетней упорной работы холдинга «Марко», где трудится, к слову, более 4 000 человек.
По результатам маркетинговых исследований среди потребителей, 53% опрошенных покупают две-три пары обуви «Марко» в год. Покупатель возвращается в магазины за обувью «Марко» снова и снова, ведь он приходит за продуктом, который знает и в котором уверен.
Ещё одно детище холдинга – «Красный октябрь». Предприятие специализируется на изготовлении женской особо прочной обуви из натуральной кожи.
Инна Воропаева, ведущий художник-модельер ОАО Красный Октябрь»:
Говоря простым языком, горячая полиуретановая композиция, в буквальном смысле, срастается, соединяется с верхом и материалом стельки на молекулярном уровне.
Она гибкая, лёгкая. Разрабатывая фасоны для литьевого метода крепления, мы стараемся идти в ногу со временем и предлагаем в каждый сезон несколько новых фасонов.
Ежегодный экспорт продукции «Марко» составляет более 1,5 миллионов пар обуви.
Холдинг имеет сложившиеся, долгосрочные, крепкие отношения с клиентами из России, Украины, Молдовы, Казахстана, Эстонии, Латвии, Литвы, Израиля. Нелегко быть лучшим, а угодить вкусам каждого – задача особенно трудная. Тем не менее, витебские бизнесмены сумели найти подход к сердцу покупателей и заслужить уважение в мире лёгкой промышленности. В планах холдинга: развиваться, инвестировать и зарабатывать.
А идти по карьерной лестнице надёжнее в качественной обуви. Такой как «Марко».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как заметила Коко Шанель: «У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление». Восприятие образа незнакомого человека складывается всего за 30...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)