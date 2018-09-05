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Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

06.09.2018 17:48 — Разное | СТВ  
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Как заметила Коко Шанель: «У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление». Восприятие образа незнакомого человека складывается всего за 30 секунд и в эти мгновения важна каждая деталь, а особенно обувь. Добротное, качественное и стильное облачение ног способно преобразить человека, подарить свободу движений и уверенность.

Об этом хорошо знает команда обувного холдинга «Марко».

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Магазины бренда знакомы каждому белорусу.

Круглый год в «Марко» обуваются тысячи семей по всему СНГ.

Постарались дизайнеры бренда и в этом сезоне.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Новая коллекция «Осень/зима» от «Марко» придётся по вкусу каждому.

Особенно богат ассортимент для дам.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Марина Пушкарёва, старший художник-модельер ООО «Белорусская кожевенно-обувная компания Марко»:
В данной коллекции представлены туфли-лодочки с острым носом и низкой шпилькой, которые являются неотъемлемой частью базового гардероба.   

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

И, безусловно, любая модница в нашей коллекции может найти себе туфельки для выхода в свет.

Также в нашей коллекции можно найти обувь со сложными подошвами.

Это двухцветные ранта, металлизированные вставки в подошвы и в каблуки.     

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

От элегантных лодочек до ярких детских сапожек и массивных ботинок-вездеходов.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Сегодня «Марко» – настоящая империя белорусской лёгкой промышленности и успешный холдинг с богатой историей. А началось всё 27 лет назад, когда перспективный предприниматель Николай Мартынов решил открыть в Витебске собственное дело.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Предпосылки для запуска обувной фабрики были веские.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Николай Мартынов, генеральный директор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:
В 90-ые годы обуви не хватало, это было по талонам и даже по талонам могло не достаться в магазине, почти как хлеб по талонам. Поэтому не нужно было долго разрабатывать рынок, а уже было понятно, что потребность огромная есть. Потом эта потребность превращалась в более качественную обувь: натуральную, модельную обувь.

Мартынов Николай Васильевич – крупный белорусский предприниматель, основатель, владелец 90% акций и генеральный директор холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко». Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь. С 2004 года – член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь». Обладатель более 10 наград в сфере предпринимательской деятельности.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Упорный труд и грамотная команда позволили Николаю Мартынову вырваться в лидеры среди стран СНГ по производству обуви любого класса.

Николай Мартынов:
Чтобы быстро реагировать на рынок, нужна собственная фирменная торговля.  Мы начинали с белорусской фирменной торговли, пользовались нашими партнёрами в России, но сегодня очевидно стало, что для того, чтобы и в России развивать… В каждом регионе есть свои нюансы. Поэтому там тоже мы решили создавать свою фирменную торговлю. У нас уже 53 фирменных магазина в России и 90 магазинов в Беларуси. Также мы пользуемся услугами партнёров: наши представители, дилеры. Кроме фирменной сети, ГУМы, ЦУМы, центральные магазины, которые с удовольствием с нами работают и мы так же с ними.

Я – заложник своего успеха.

Поэтому мотивация – идти вперёд и не останавливаться. 

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Кожевенно-обувная компания «Марко», предприятия «Сан Марко», «Красный Октябрь» и «Вердимар». Продукция этих торговых марок и премиум-бренд «Bravo» регулярно участвуют в международных выставках, ежегодно покоряют подиум на Белорусской неделе моды, и сердца поклонников изысканного и актуального образа.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Юлия Канцевич, художник-модельер УП «Сан Марко»:
Современная, модная «тракторная» подошва придётся по вкусу стильным девчонкам. Среди таких моделей представлены ботинки с крупными металлическими пряжками.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Также сапожки с ярким интересным элементом декора в виде драпировки.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

И даже очень высокие сапоги с имитацией шнуровки с помощью металлических штанг.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Татьяна Балтина, ведущий художник-модельер УП «Сан Марко»:
Новые коллекции – «Премьер», «Браво», «Эксклюзив» – отражают настоящий итальянский дух. Мужчина, который привык окружать себя самыми модными и стильными вещами, несомненно предпочтёт такую обувь.

Эта обувь сочетает в себе классический дизайн и модный декор.

 Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Среди наград холдинга «Марко» – две золотых и три серебряных медали в профессиональной номинации национального конкурса «Бренд года». По результатам международного фестиваля-конкурса «Выбор года», девятый год подряд холдинг подтверждает звание «Отечественного производителя обуви».  Обувь «Марко» названа лидером в номинации «Детская обувь №1 в Беларуси».

И это только часть побед.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Бренд «Марко» – признанный синоним качества, удобства, надёжности и долговечности. Широчайший модельный ряд обуви: строгая классическая и повседневная, эффектная статусная и обувь повышенного комфорта.

Ежегодно «Марко» предлагает своему покупателю более 2 000 новых моделей.

Однако на производстве одной лишь обуви витебские бизнесмены решили не останавливаться. Сегодня в состав холдинга «Марко» входит унитарное предприятие «ВитМа», где создают сумки и кожгалантерею. С 2013 года модернизируют «Витебский меховой комбинат», который также входит в состав холдинга. Уже этой осенью предприятие заработает с новой силой, на новом оборудовании.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Николай Мартынов:
Мы, по указу Президента, с 2013 года занимаемся реконструкцией и модернизацией мехового комбината, который до конца этого года мы должны запустить.   

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Сергей Бетеня, директор УПП «Витебский меховой комбинат»:
Оборудование обошлось нам в достаточно большую сумму. Речь идёт о миллионах долларов.  Оборудование собрано со многих стран мира, в том числе, Италия, Германия, Япония, даже Греция, Турция. Когда мы его подбирали, мы отталкивались от современных тенденций в области производства натуральных меха и овчины. Поэтому здесь у нас получился такой микс современных технологий передовых стран, которые занимаются этим. Упор на овчину сделан на турецком оборудовании, а на обработку – это итальянское оборудование.  

Новое оборудование означает передовые технологии обработки кожи и меха, что непременно скажется на ассортименте товара и, определённо, порадует модниц.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Современные техники окрашивания шуб, аппликации различными плёнками и спецэффекты – это скорое будущее отечественных шуб и дублёнок. А уже этой осенью в Витебске откроется первый в стране фирменный магазин бренда Luxury Fox – ещё одна грань бриллианта «Марко».

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Елена Киташова, заместитель директора по коммерческим вопросам УПП «Витебский меховой комбинат»:
На новом, модернизированном комбинате – первый магазин-салон Luxury Fox, где будет реализовываться продукция нового ассортимента. И также будет предложено покупателям индивидуально подойти к каждому, и учитывая особенности фигуры, изготовить любое изделие по желанию покупателя. То есть, люди могут прийти со своим мехом, а также воспользоваться теми видами меха, которые мы используем у себя на производстве, и заказать индивидуально, по своим меркам, изделие, которое ему понравится. Приходят с нестандартными фигурами, а также женщины с высоким ростом.  Как правило, рядовой ассортиментный ряд представлен ростом 164-170 см. А очень много высоких женщин, кот не могут одеть себя в меховое изделие, потому у них высокий рост и, как правило, это заказные изделия.

То есть, здесь шьётся только на заказ. 

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

К слову, изделия бренда Luxury Fox можно найти в магазинах сети «Марко» по всей Беларуси. Новая коллекция шуб и дублёнок – результат труда и фантазии известного белорусского дизайнера Татьяны Ефремовой.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Татьяна Ефремова, дизайнер:
Сейчас просто очень важный момент и для холдинга, и для мехового комбината, потому что предстоит перезапуск после реконструкции очень масштабной этого предприятия, которого все ждут и здесь открываются очень большие возможности для дизайна, выделки, в очень разных областях. И сейчас мы сделали новую коллекцию, которая представлена в таких мехах, как норка, овчина, каракуль. И мы посмотрели, так как тут и ребрендинг был, и всё новое, мы на мех посмотрели немножко с другой стороны, и здесь уже мы применили технологии и новые какие-то варианты, применили оборудование, которое стоит уже на комбинате. Мы сделали плёнки, двухсторонние изделия, сделали вышивки на разных видах меха.

Не секрет, что современным женщинам приходится подстраиваться под динамичные условия большого города и менять образ иногда по несколько раз в день.

С шубами-трансформерами от Татьяны Ефремовой это – не проблема.

Изделия новой осенне-зимней коллекции из шубы легко превращаются в меховой жилет, а пальто – в элегантную «косуху», декорированную эксклюзивной вышивкой.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Татьяна Ефремова:
На этом манекене представлен полный трансформер и двухсторонняя модель, которая может быть как меховой, так и со стороны кожевой одеваться. Здесь представлено норковое пальто с дождевиком, которое выглядит актуально и с плащом, и без плаща будет выглядеть меховым прекрасным изделием. 

Доверие покупателей – результат многолетней упорной работы холдинга «Марко», где трудится, к слову, более 4 000 человек.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

По результатам маркетинговых исследований среди потребителей, 53% опрошенных покупают две-три пары обуви «Марко» в год. Покупатель возвращается в магазины за обувью «Марко» снова и снова, ведь он приходит за продуктом, который знает и в котором уверен.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Ещё одно детище холдинга – «Красный октябрь». Предприятие специализируется на изготовлении женской особо прочной обуви из натуральной кожи.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Инна Воропаева, ведущий художник-модельер ОАО Красный Октябрь»:
Отдельно хочется остановиться на собственном производстве прямого литья полиуретановой композиции. Данный метод отличается тем, что формирование низа обуви и прикрепление его к верху происходит одновременно.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Говоря простым языком, горячая полиуретановая композиция, в буквальном смысле, срастается, соединяется с верхом и материалом стельки на молекулярном уровне.

И это образует очень прочное соединение.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Такая обувь устойчива к влаге.

Она гибкая, лёгкая. Разрабатывая фасоны для литьевого метода крепления, мы стараемся идти в ногу со временем и предлагаем в каждый сезон несколько новых фасонов. 

Ежегодный экспорт продукции «Марко» составляет более 1,5 миллионов пар обуви.

Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко»

Холдинг имеет сложившиеся, долгосрочные, крепкие отношения с клиентами из России, Украины, Молдовы, Казахстана, Эстонии, Латвии, Литвы, Израиля. Нелегко быть лучшим, а угодить вкусам каждого – задача особенно трудная. Тем не менее, витебские бизнесмены сумели найти подход к сердцу покупателей и заслужить уважение в мире лёгкой промышленности. В планах холдинга: развиваться, инвестировать и зарабатывать.

Как деньги, так и авторитет.

А идти по карьерной лестнице надёжнее в качественной обуви. Такой как «Марко».

 
Теги: Витебск
 
 
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