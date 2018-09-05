Не прошло и месяца после родов. Лера Кудрявцева в отличной форме вернулась к любимому делу

Новости России. 13 августа Лера Кудрявцева родила ребёнка от своего мужа – хоккеиста Игоря Макарова. Малышку назвали Машей.

Спустя несколько недель после родов 47-летняя телеведущая уже блистала на сцене «Новой волны». Кудрявцева вместе с Андреем Малаховым была ведущей церемонии открытия конкурса.

Снимки молодая мама опубликовала на своей странице в Instagram.



Фото: instagram.com/leratv

Подписчики отметили, что Кудрявцева выглядит «роскошно».

«Всем бы так выглядеть»,

«Счастье вам к лицу»,

«Поражаюсь вашему трудолюбию и тому, как вы выглядите».

Андрей Малахов отметил, что она «бессменная ведущая праздника и молодая мама. Она лучший теперь специалист по детскому питанию, памперсам и рынку нянь! (хоккейный турнир не в счёт)».



Супруг с дочкой. Фото: instagram.com/leratv

Для Кудрявцевой новорожденная дочка стала вторым ребенком. Она отметила, что со своей малышкой она ощутила «бабочки в животе».