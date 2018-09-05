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Не прошло и месяца после родов. Лера Кудрявцева в отличной форме вернулась к любимому делу

06.09.2018 17:42 — Разное | СТВ  
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Новости России. 13 августа Лера Кудрявцева родила ребёнка от своего мужа – хоккеиста Игоря Макарова. Малышку назвали Машей. 

Спустя несколько недель после родов 47-летняя телеведущая уже блистала на сцене «Новой волны». Кудрявцева вместе с Андреем Малаховым была ведущей церемонии открытия конкурса.

Снимки молодая мама опубликовала на своей странице в Instagram.

Не прошло и месяца после родов. Лера Кудрявцева в отличной форме вернулась к любимому делу
Фото: instagram.com/leratv

Подписчики отметили, что Кудрявцева выглядит «роскошно».

«Всем бы так выглядеть»,

«Счастье вам к лицу»,

«Поражаюсь вашему трудолюбию и тому, как вы выглядите».

Андрей Малахов отметил, что она «бессменная ведущая праздника и молодая мама. Она лучший теперь специалист по детскому питанию, памперсам и рынку нянь! (хоккейный турнир не в счёт)».

Не прошло и месяца после родов. Лера Кудрявцева в отличной форме вернулась к любимому делу
Супруг с дочкой. Фото: instagram.com/leratv

Для Кудрявцевой новорожденная дочка стала вторым ребенком. Она отметила, что со своей малышкой она ощутила «бабочки в животе».

Лера Кудрявцева впервые показала новорожденную дочь: фотофакт (читать далее).

 
 
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Новости России. 13 августа Лера Кудрявцева родила ребёнка от своего мужа – хоккеиста Игоря Макарова. Малышку назвали Машей.  Спустя несколько недель после родов...
 
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