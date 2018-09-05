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По мнению Сергея Румаса, 36 членов правительства для компактной страны – много

06.09.2018 17:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Все основные финансово-экономические показатели 2018 года будут выполнены, а рост ВВП уже превышает прогноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Сергея Румаса, 36 членов правительства для компактной страны – много

Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром бюджет-2019, подготовку к II Европейским играм и белорусский футбол

Шестого сентября Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром ситуацию в экономике и структуру правительства. Здесь должны разработать главный финансовый документ на 2019 год и решить, на сколько лет вперед его планировать.

По мнению Сергея Румаса, 36 членов правительства для компактной страны – много

Сегодня во Дворце Независимости так же шла речь о формировании правительства и его структуры. По мнению премьера, 36 членов правительства для компактной страны – очень большое число. Но для переформатирования необходимо время.

Кодекс государственного служащего хотят разработать в Беларуси

 
 
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Новости Беларуси. Все основные финансово-экономические показатели 2018 года будут выполнены, а рост ВВП уже превышает прогноз, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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