В Беларуси возьмут на контроль отпускные цены на лекарства

В Беларуси вводят обязательную регистрацию предельных отпускных цен на некоторые лекарства , передает телеканал «МИР 24».

В первую очередь это коснется препаратов для лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Всего же в списке 37 наименований.

Цены на эти медикаменты подвергнут экономическому анализу, а также сравнят с ценами в ряде соседних стран. По ожиданиям Минздрава, это должно привести к снижению стоимости лекарств.

«Задачи две: чтобы ассортимент лекарств на полках аптечных был достаточно широк и чтобы при широком ассортименте мы пришли к балансировке цен с рынками стран, которые с нами граничат», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович.

Пока речь идет о пилотном проекте. Он рассчитан до 2020 года. Если результат окажется положительным, то механизм распространят и на другие наименования.