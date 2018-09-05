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В Беларуси возьмут на контроль отпускные цены на лекарства

06.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси вводят обязательную регистрацию предельных отпускных цен на некоторые лекарства, передает телеканал «МИР 24». 

В первую очередь это коснется препаратов для лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Всего же в списке 37 наименований. 

Цены на эти медикаменты подвергнут экономическому анализу, а также сравнят с ценами в ряде соседних стран. По ожиданиям Минздрава, это должно привести к снижению стоимости лекарств. 

«Задачи две: чтобы ассортимент лекарств на полках аптечных был достаточно широк и чтобы при широком ассортименте мы пришли к балансировке цен с рынками стран, которые с нами граничат», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович.

Пока речь идет о пилотном проекте. Он рассчитан до 2020 года. Если результат окажется положительным, то механизм распространят и на другие наименования. 



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В первую очередь это коснется препаратов для лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Всего же в списке 37 наименований.
 
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