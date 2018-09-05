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В Беларуси возьмут на контроль отпускные цены на лекарства
06.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
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В первую очередь это коснется препаратов для лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Всего же в списке 37 наименований.
Цены на эти медикаменты подвергнут экономическому анализу, а также сравнят с ценами в ряде соседних стран. По ожиданиям Минздрава, это должно привести к снижению стоимости лекарств.
«Задачи две: чтобы ассортимент лекарств на полках аптечных был достаточно широк и чтобы при широком ассортименте мы пришли к балансировке цен с рынками стран, которые с нами граничат», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович.
Пока речь идет о пилотном проекте. Он рассчитан до 2020 года. Если результат окажется положительным, то механизм распространят и на другие наименования.
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В первую очередь это коснется препаратов для лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Всего же в списке 37 наименований.
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