Корж, Ланская, Хлестов и Влад Бумага. Посмотрите, на какие картины похожи белорусские знаменитости

Недавно в Беларуси в мобильном приложении Arts & Culture от Google заработала функция Art Selfie. Она помогает найти похожие на селфи пользователя лица на картинах и скульптурах. AFISHA.TUT.BY не удержалась и протестировала приложение на белорусских знаменитостях. Смотрите, что вышло.

Макс Корж





Екатерина Коба





Артем Лукьяненко (NaviBand)





Алена Ланская





Алексей Хлестов





Паліна Рэспубліка





Александр Солодуха





Ксения Ситник





Олег Савченко (ЛСП)





Лариса Грибалева





Влад Бумага









Сергей Михалок





Читайте также

Почему в этом году в Беларусь не приедут крупные западные артисты? Концертные итоги года

Кинопоказы под открытым небом и другие события в Минске

***

1 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить 3 парных билета на Международный фестиваль Юрия Башмета. Зрители смогу попасть бесплатно на спектакль, который состоится 12 октября — на одной сцене выступят Познер и Макаревич . Победители будут объявлены 7 сентября.