Штрихи к портрету: АвтоВАЗ слегка обновил внедорожник 4x4

Российский АвтоВАЗ приступил к производству внедорожников 4×4 2019 модельного года — машины получили некоторые стилевые изменения и улучшенное оснащение.





Во-первых, в салоне 4×4 (фотографий которого пока нет) появилась новая комбинация приборов с оранжевыми ободками. Для пятидверной 4×4 теперь доступна новая комплектация Black Edition, которая в России оценивается в 598 900 рублей (8750 долларов по нынешнему курсу). В «базе» тут имеются кондиционер и зеркала с электроприводом и обогревом, также улучшена виброизоляция (дополнительные демпфирующие прокладки наклеены на щитке передка, наружных панелях дверей, на полу и боковинах). Кузов такого внедорожника окрашен в черный цвет «Пантера», 16-дюймовые литые колесные диски — также черного цвета.

Внедорожники в комплектации Luxe получили электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, а также серебристые легкосплавные колесные диски — после скромного обновления такая 4×4 стала дороже и предлагается у соседей от 522 900 рублей (около 7600 долларов). Для 4×4 Urban, который также подорожал (от 566 900 рублей, чуть более 8200 долларов) предлагаются двухцветные диски «Гризли», где черный фон сочетается с серебристой полированной поверхностью спиц.

У дилеров 4×4 2019 модельного года появятся в ближайшее время.