Кудрин: Новые данные по делу Скрипалей вызовут болезненные санкции

ТАСС . Волатильность и высокая неопределенность на финансовом рынке, а также возможное усиление антироссийских санкций в связи с новыми данными по делу Скрипалей окажут давление на рубль, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин журналистам, передает





"Волатильность будет сохраняться и высокая неопределенность. Она также связана с ожиданием нового пакета [санкций]. Ночью был проголосован новый пакет санкций против РФ, связанный с киберпреступностью", - сказал Кудрин.









"С учетом новых данных по делу Скрипалей есть ожидания, что и второй этап санкций может быть болезненным", - сказал он в ответ на вопрос о факторах давления на рубль.