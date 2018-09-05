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Кудрин: Новые данные по делу Скрипалей вызовут болезненные санкции

06.09.2018 17:59 — Разное | Партизан  
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Глава Счетной палаты России считает, что второй этап санкций может быть болезненным.

Волатильность и высокая неопределенность на финансовом рынке, а также возможное усиление антироссийских санкций в связи с новыми данными по делу Скрипалей окажут давление на рубль, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин журналистам, передает ТАСС.

"Волатильность будет сохраняться и высокая неопределенность. Она также связана с ожиданием нового пакета [санкций]. Ночью был проголосован новый пакет санкций против РФ, связанный с киберпреступностью", - сказал Кудрин.


"С учетом новых данных по делу Скрипалей есть ожидания, что и второй этап санкций может быть болезненным", - сказал он в ответ на вопрос о факторах давления на рубль.

 
 
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Глава Счетной палаты России считает, что второй этап санкций может быть болезненным.
 
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