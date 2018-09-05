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Volvo представила автомобиль без руля и педалей

06.09.2018 17:51 — Разное | Партизан  
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Концепт-кар Volvo 360с оснащен системами беспилотного управления, поэтому лишен руля и педалей.
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Компания Volvo на специальном мероприятии в штаб-квартире в Гетеборге (Швеция) представила концепт-кар 360с. Автомобиль оснащен системами беспилотного управления, поэтому лишен привычных водительских органов управления - руля и педалей, передает со ссылкой на представителя компании РБК.

Указано, что это решение позволило дизайнерам и конструкторам шведской марки полностью отказаться от традиционной компоновки салона, при котором пассажиры сидят друг за другом в несколько рядов.


По замыслу создателей, пассажиры во время поездок в будущих беспилотниках смогут заниматься тем, чем захотят: внутренний вид салона можно подстраивать под текущие нужды. 

Сейчас предполагается четыре варианта внутреннего оснащения: салон 360с можно использовать как спальню, мобильный офис на колесах, жилую комнату или место для развлечений, пишет belmarket.by


 
 
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Концепт-кар Volvo 360с оснащен системами беспилотного управления, поэтому лишен руля и педалей.
 
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