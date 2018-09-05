Volvo представила автомобиль без руля и педалей

Компания Volvo на специальном мероприятии в штаб-квартире в Гетеборге (Швеция) представила концепт-кар 360с. Автомобиль оснащен системами беспилотного управления, поэтому лишен привычных водительских органов управления - руля и педалей, передает со ссылкой на представителя компании РБК.





Указано, что это решение позволило дизайнерам и конструкторам шведской марки полностью отказаться от традиционной компоновки салона, при котором пассажиры сидят друг за другом в несколько рядов.









По замыслу создателей, пассажиры во время поездок в будущих беспилотниках смогут заниматься тем, чем захотят: внутренний вид салона можно подстраивать под текущие нужды.





belmarket.by Сейчас предполагается четыре варианта внутреннего оснащения: салон 360с можно использовать как спальню, мобильный офис на колесах, жилую комнату или место для развлечений, пишет



