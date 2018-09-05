Россия угрожает запретить поставки свинины из Беларуси

В этой связи с 7 сентября поставки продукции с этого мясокомбината в Россию временно запрещены, сообщается на сайте российского ведомства.





Российские специалисты отмечают, что это не первый случай, когда в мясных продуктах из Беларуси выявляют ДНК вируса африканской чумы свиней. Поэтому Россельхознадзор угрожает запретить поставки всей готовой мясной продукции, содержащей свинину, которая идет в Россию из Беларуси.







