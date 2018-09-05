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Россия угрожает запретить поставки свинины из Беларуси

06.09.2018 17:39 — Разное | Партизан  
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Специалисты Россельхознадзора обнаружили в готовых мясных изделиях Гродненского мясокомбината ДНК вируса африканской чумы свиней.

В этой связи с 7 сентября поставки продукции с этого мясокомбината в Россию временно запрещены, сообщается на сайте российского ведомства.

Российские специалисты отмечают, что это не первый случай, когда в мясных продуктах из Беларуси выявляют ДНК вируса африканской чумы свиней. Поэтому Россельхознадзор угрожает запретить поставки всей готовой мясной продукции, содержащей свинину, которая идет в Россию из Беларуси.


Россельхознадзор напоминает, что ранее на продукцию Гродненского мясокомбината был наложен запрет. Он был снят с 16 июля 2018 года под гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Министерства сельского хозяйства и продовольствия, передает Еврорадио.

 
 
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Специалисты Россельхознадзора обнаружили в готовых мясных изделиях Гродненского мясокомбината ДНК вируса африканской чумы свиней.
 
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