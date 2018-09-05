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Алиев заявил о тесном союзе Азербайджана с НАТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь с официальным визитом в Хорватии, отметил высокий уровень сотрудничества Азербайджана с НАТО.
«Сотрудничество Азербайджана с НАТО находится на высоком уровне. Азербайджан не так давно принял решение об увеличении воинского контингента в Афганистане в рамках миссии «Решительная поддержка». Сегодня 120 азербайджанских военнослужащих служат в Афганистане», - цитирует Алиева
По его словам, Азербайджан также предоставляет свое воздушное пространство и транспортную инфраструктуру для обеспечения миссии «Решительная поддержка».
«Это имеет важное значение для успешного продолжения миссии», - отметил Алиев.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь с официальным визитом в Хорватии, отметил высокий уровень сотрудничества Азербайджана с НАТО.
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