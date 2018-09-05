Алиев заявил о тесном союзе Азербайджана с НАТО

haqqin.az «Сотрудничество Азербайджана с НАТО находится на высоком уровне. Азербайджан не так давно принял решение об увеличении воинского контингента в Афганистане в рамках миссии «Решительная поддержка». Сегодня 120 азербайджанских военнослужащих служат в Афганистане», - цитирует Алиева





По его словам, Азербайджан также предоставляет свое воздушное пространство и транспортную инфраструктуру для обеспечения миссии «Решительная поддержка».





«Это имеет важное значение для успешного продолжения миссии», - отметил Алиев.