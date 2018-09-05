Следственный комитет опубликовал фото мозырского живодера

3 сентября милиция идентифицировала подозреваемого - это ранее судимый 27-летний житель Мозыря.





О местонахождении обвиняемого просят сообщать в Мозырский районный отдел СК лично или по телефонам (80236) 21-47-16, (8029) 836-04-98.





Заведено уголовное дело по ч.1 ст. 339/1 Уголовного кодекса Беларуси («Жестокое обращение с животными»). По этой статье обвиняемому грозят:





- общественные работы;

- штраф;

- исправительные работы на срок до одного года;

- арест.





Напомним, в августе в милицию обратилась жительница райцентра - представительница местных защитников животных. Она сообщила, что в Мозыре может проживать человек, который имеет отношение к созданию видеороликов в интернете о жестоком обращении с животными.





От недавнего времени права животных также регулируются отдельными статьями Административного и Уголовного кодексов Республики Беларусь. Первый предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа, второй - ареста.



