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Следственный комитет опубликовал фото мозырского живодера
Следственный комитет ищет 27-летнего мозырчанина, обвиняемого в жестоком обращении с животными.
3 сентября милиция идентифицировала подозреваемого - это ранее судимый 27-летний житель Мозыря.
О местонахождении обвиняемого просят сообщать в Мозырский районный отдел СК лично или по телефонам (80236) 21-47-16, (8029) 836-04-98.
Заведено уголовное дело по ч.1 ст. 339/1 Уголовного кодекса Беларуси («Жестокое обращение с животными»). По этой статье обвиняемому грозят:
- общественные работы;
- штраф;
- исправительные работы на срок до одного года;
- арест.
Напомним, в августе в милицию обратилась жительница райцентра - представительница местных защитников животных. Она сообщила, что в Мозыре может проживать человек, который имеет отношение к созданию видеороликов в интернете о жестоком обращении с животными.
От недавнего времени права животных также регулируются отдельными статьями Административного и Уголовного кодексов Республики Беларусь. Первый предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа, второй - ареста.
Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными приобрела силу в 2015 году и регулируется статьей 339.1 УК. Тогда же сотрудники милиции получили право составлять протоколы и привлекать к ответственности. Основание - человек издевается над животные намеренно и с подчеркнутым жестокостью, передает радио
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Следственный комитет ищет 27-летнего мозырчанина, обвиняемого в жестоком обращении с животными.
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