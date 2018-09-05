"Украина заплатила бы миллионы долларов за живого Захарченко - он очень много знал"

Охранник Захарченко, заходивший в здание первым, погиб сразу. Сам Захарченко получил смертельное ранение в голову и позже скончался в больнице.





Раненого «министра доходов и сборов» Александра Тимофеева (кличка Саша Ташкент) оперировали несколько часов. Слухи о его смерти не подтвердились, так как он появился на похоронах, куда согнали бюджетников всей недореспублики.





Исполняющим обязанности «главы ДНР» стал 37-летний Дмитрий Трапезников (кличка Сеньор Помидор), бывший менеджер футбольного клуба «Шахтер», карьера которого в 2005 году на этом поприще резко прервалась из-за его финансовых махинаций. Впрочем, его всегда считали креатурой Ахметова.





Есть сведения, что в начале «русской весны» в Донецке Трапезников был организатором митингов за единую Украину. Однако позже перешел на сторону боевиков и получил звание «полковника вооруженных сил ДНР». Работал в администрации «главы ДНР», с апреля 2016 года — первый заместитель «председателя совета министров ДНР», сейчас исполняющий обязанности «главы ДНР».





Интересная деталь. В аппарате Захарченко его считали незаменимым. Без согласования с Трапезниковым попасть на прием к «главе» было невозможно. Личный доступ имел только Ташкент. О Трапезникове говорят, что он «прожженный тип, интриган, все делает с расчетом на будущее, жаден и корыстолюбив», что по части «отжимов» мало в чем уступает Ташкенту, что везде подставлял Захарченко.





Так что, видимо, не зря в «Живом журнале» летом 2017 года появилась статья под названием «Захарченко обойдет на повороте его собственный подчиненный Трапезников».





ФАКТЫ » поговорили с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием Тукой. О том, кому было выгодно убийство Захарченко, возможна ли в связи с его устранением эскалация конфликта на Донбассе, «» поговорили с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием Тукой.









— Георгий Борисович, читала в эти дни местные паблики «ДНР». Кто-то искренне оплакивал Захарченко, кто-то, в том числе и боевики, радовался его смерти. Но главное, людей очень тревожит, что будет дальше. Какие сценарии развития событий можете предположить?





— Понятно, что многие боятся эскалации конфликта. С моей точки зрения, необоснованно. Вспомните, какими звуковыми сопровождениями отправляли в последний путь любителя покататься на лифтах Моторолу (российский наемник Арсен Павлов убит в октябре 2016 года в лифте дома в Донецке. — Авт.). Тогда Захар обещал и Киев взять, и даже отправиться в поход на Лондон. Результат известен. Так что никакой эскалации не предвижу. Это первый момент.





Второй такой. Ни Захарченко, ни Плотницкий — не игроки с большой буквы. Их потеря для реальных игроков незаметна. Есть Захарченко, нет его — это ни на что не влияет.





— В российских СМИ недавно была опубликована статья Георгия Александрова «За что Путин „уволил“ Захарченко». Мол, нынешние хозяева в Донецке были готовы к такому развитию событий и развязка была неминуема.





— Все закономерно. Захарченко далеко не первый. Ни секунды не сомневаюсь, что не последний. Такие деятели обречены. Сбежавший в Россию Плотницкий вообще может стать единственным исключением из правил.





— Почему же российские спецслужбы не организовали в Донецке «переворот», как в «ЛНР»?





— Плотницкий и Захарченко являлись фигурами разного калибра. Если Плотницкий был пластилиновым, то Захарченко время от времени показывал зубы. Как вариант, он мог закусить удила и отказаться от сценария, какой был предложен Плотницкому. Тогда решили действовать иным образом. А заодно намекнуть остальным: неприкасаемых нет, никакая охрана никого никогда не спасала.





— В СМИ прошла информация, что Медведчук, с которым у Захарченко, якобы вышедшим из-под контроля кума Путина, в последнее время ухудшились отношения, спешно вылетел в Москву. Получать новые вводные?





— Не знаю. Вполне допустимо. По-моему, наиболее вероятный сценарий такой. Не зря в Украине активизировались пророссийские политики и партии. Для них это шикарный информационный повод еще раз заявить о себе. Понятно, что никто из них реальным победителем президентской гонки (к парламентским выборам они тоже готовятся) стать не может. Однако выстраивается абсолютно стройная линия их поведения: внедрить в сознание электората два прокремлевских тезиса, о которых известно еще с 2015 года.





Тезис первый — о необходимости так называемых прямых переговоров с Донецком и Луганском.





Расскажу в связи с этим о своем разговоре с вице-премьер-министром Молдовы. Оказывается, они, проанализировав многолетнюю трагедию в Приднестровье, пришли к выводу, что самой большой стратегической ошибкой Кишинева было принятие предложения России о прямых переговорах с Тирасполем. Тогда на следующий же день Москва вышла из переговорной группы и заняла позицию наблюдателя.





То есть она полностью ушла из-под удара — не несет никакой ответственности ни за что, не подвержена никаким санкциям. Хотя все прекрасно понимают, что Тирасполь стопроцентно контролируется Москвой. Такой же сценарий хотят втюхать и нам. Нынешняя власть это осознает, поэтому при ней подобного не произойдет.





Еще нюанс. Учитывая, насколько информационное пространство нашей страны теперь оккупировано пророссийскими силами, к сожалению, не исключаю, что они могут получить представительство в парламенте. Тогда они смогут свою идею о прямых переговорах с террористами лоббировать уже на другом уровне, в том числе давить на президента.





Второй тезис прокремлевской своры — широкая автономия ОРДЛО. Россияне под этим понимают предоставление Донецку и Луганску права вето на принятие центральной властью внешнеполитических и внешнеэкономических решений.





— Ровно четыре года назад, 5 сентября 2014 года, Захарченко и Плотницкий подписали первое Минское соглашение, а в феврале 2015 года — второе. Одного нет, второй в бегах, поэтому раздаются реплики, что теперь договоренности не имеют силы. Что будет дальше?





— Ничего. Истерика «за поребриком» уже прошла. Министр иностранных дел России Лавров, сразу заявивший, что «все пропало», уже менее категоричен. Теперь он считает, что «надо переосмыслить и взять паузу».





В столице России сейчас изображают сильное расстройство: «хунта убила голубя мира», «фашизм показал звериный оскал». Уже даже звучат призывы к мэру Москвы Собянину в память о Захарченко переименовать площади, улицы и проспекты.









— Следующая тема. Есть информация, что за неделю до убийства Захарченко завершилась «ревизия ДНР» при активном участии ФСБ.





— Все может быть.





— Кто сядет на финансовые потоки, которые контролировал Захарченко?





— Если вернуться к вопросу, кто, кроме спецслужб России, мог быть заинтересован в его ликвидации, таких людей несколько.





Давайте начнем с Ходаковского (главный оппонент Захарченко, бывший сотрудник СБУ, перешедший в 2014 году на сторону боевиков; возглавлял бригаду «Восток». — Авт.), который неоднократно открыто обвинял Захарченко в колоссальных хищениях и публично угрожал передать все собранные материалы в Москву.





Второй человек — правая рука Захарченко, «министр налогов и сборов» Тимофеев, которого я называю «финансовым директором ДНР». У закадычных друзей с недавних пор тоже испортились отношения. Он обвинял Захарченко в крысятничестве. До чего докрысятничались — не знаю.





Третий персонаж — это беглый украинский олигарх господин Курченко. Тут история такая. В результате блокады неподконтрольных территорий, организованной «героем нашего времени» Константином Гришиным (народный депутат Украины Семенченко. — Авт.), в руки группы террористов попали около сорока крупных действующих предприятий. То есть финансовый «пирог» «ДНР» резко увеличился. Естественно, возросли аппетиты у тех, кто его покусывал.





Приведу пример. В связи с ситуацией в Азовском море я начал изучать работу Таганрогского морского порта. Получил немало любопытной информации. В начале войны товарооборот порта все время «проседал». А в 2017 году вдруг резко увеличился объем грузоперевалки — аж на 48 процентов. С чего такой стремительный прогресс?





В открытых источниках прочел, что это за счет турецких товаров. Однако в специальных экономических изданиях нашел, что их доля в грузоперевалке порта всего 110 тысяч тонн. Это ерунда, учитывая, что общий объем — миллион шестьсот тонн. Откуда еще полтора миллиона?





И тут я внезапно наткнулся на победную реляцию по итогам 2017 года в местных СМИ. Типа «наш порт освоил перевалку коксующихся углей, которых не было в предыдущие годы».





— Вот пазл и сложился.





— Да. Словом, «пирог» очень большой и жирный. Именно Курченко курирует экономику оккупированного Донбасса. Ряд его компаний контролирует большую часть крупных предприятий. Еще он фактически монополист в сфере грузоперевозок вывозимой в Россию продукции (контролирует 90 процентов). И «добро» на это он получил в Москве.





Еще момент. Все финансовые расчеты за «экспорт» проходят через банк «Южная Осетия», чьи отделения работают в «ЛНР» и «ДНР». Тут цепочка простая: Москва признала Южную Осетию, а она — «ДНР» и «ЛНР». Естественно, такой ход событий не вдохновлял ни Захарченко, ни Ташкента.





Следующий персонаж (хотя он маловероятен, но я не стал бы его сбрасывать со счетов) — это некто Евгений Жилин, руководитель структур «Оплота» (Захарченко и Тимофеев выходцы оттуда). Один из его ближайших друзей Денис Лотов рассказал СМИ, что в свое время именно Жилин ввел Захарченко в кремлевские коридоры и ФСБ и фактически сделал его «главой ДНР».





Потом у Захарченко начала расти корона. Постепенно он стал выходить из-под опеки Жилина и даже «отжимать» его бизнес на оккупированных территориях. Жилина застрелили в ресторане «Ветерок» в Подмосковье в сентябре 2016 года. Незадолго до этого он звонил Захарченко с угрозами типа: «Я тебя поставил на эту должность, я и сниму». Лотов утверждал, что убийство Жилина — дело рук Захарченко. Вполне могу допустить, что из «Оплота» «прилетела ответка».





Хотя для нас, честно говоря, нет особой разницы, кто уничтожил Захарченко.





— Трапезников — временщик или посажен вести долгую игру?





— Не знаю, насколько случайна эта фигура, временное это явление или он будет «трудиться» долго.





Давайте вернемся к основной цели в Украине Медведчука с братвой. Если они будут и дальше гнуть свою линию прямых переговоров с Донецком и Луганском, то абсолютно понятно, что такие фигуры, как Плотницкий и Захарченко, не то что не рукопожатые — с ними ни один приличный человек никогда за стол не сядет.









— То есть потребовались менее одиозные персонажи.





— Совершенно верно. По моим предположениям Захарченко должен был заменить какой-то «ботаник», как их в народе называют. Это может быть какой-нибудь директор шахты или завода, экономист, учитель, писатель — да кто угодно, лишь бы руки не в крови. Такой «ботаник» будет рассказывать, что «мы за мир». Но в любом случае его будет полностью контролировать Кремль и окружат штатные сотрудники ФСБ. Такой «белый воротничок» будет восприниматься гораздо менее агрессивно как нашим обществом, так и европейскими партнерами Украины.





Поэтому такая замена, если она произойдет, с моей точки зрения, очень логична. Таким образом Украину готовят к нашему варианту Приднестровья.





— А «председатель народного совета ДНР» Пушилин не годится для такой миссии?





— Не думаю, что он подойдет на роль лидера втюхиваемой нам «молодой республики». Пушилин не менее знаковая фигура, чем Захарченко. Да, он не воевал, у него нет крови наших солдат на руках. Тем не менее для реализации чудовищного кремлевского сценария приложил немало усилий. Вряд ли его можно серьезно рассматривать как претендента на должность.





— Захарченко может «воскреснуть»?





— Надеюсь, что нет. Хотя хотел бы, чтобы все произошло, как с Бабченко. Чтобы вышел глава СБУ Грицак, похлопал его по плечу, снял с головы черный мешок: «О, Захар. Отправляйся в следственный изолятор СБУ». Уверен, если бы была возможность, Украина заплатила бы не один миллион долларов, чтобы получить Захара живым и здоровым. Он очень много знал.





— Трапезников в своей краткой речи после назначения заявил о интеграции «ДНР» с Российской Федерацией с перспективой присоединения к ней. Это сигнал, что Москва все-таки заберет эту часть Донбасса?





— Не исключаю, что это такие же сугубо эмоциональные заявления, как и те, что прозвучали в течение первых двух-трех дней из уст многих политиков и политиканов. Вряд ли эта его реплика может говорить о серьезности именно таких намерений Кремля.





— Возможно, что в ближайшей перспективе Москва объединит две «республики» в «Новороссию»?





— И да, и нет. С одной стороны, с одним субъектом действительно проще иметь дело. С другой, в итоге получится такая же раковая опухоль, только большего размера.





Люди не станут жить лучше. Но есть угроза, что «донецкий народ» начнет обвинять «луганский народ» в том, что жизнь не удалась из-за того, что приходится кормить соседей. Или наоборот. Начнется противостояние между простыми людьми, не говоря о «верхушках», силовиках и т. д. Потому что делить всегда сложно. А просто отнять не получится — будут сопротивляться.





К тому же России с политической точки зрения невыгодно объединять «ДНР» и «ЛНР». Сейчас на переговорах в Минске присутствуют два субъекта, пусть даже с приставкой «квази». И в дальнейшем на этом можно очень даже неплохо играть. Намного виртуознее. Например, Пасечник по какому-то вопросу соглашается, а представитель Донецка против.





Завершу наш разговор вот чем. В день смерти Захарченко мне поступило много сообщений от встревоженных жителей Донбасса. По всей «ДНР» начались обыски, обходы, аресты. Вместе с тем люди напуганы воинственной риторикой «не простим и отомстим», которая звучит не только из Донецка, но и из Москвы. Поэтому хотел бы все-таки всех успокоить. Не знаю, как быстро на оккупированных территориях нам удастся восстановить конституционный строй, но уверен, что никакой эскалации на фронте в связи с гибелью Захарченко не будет.





И еще. Я всегда подчеркиваю, что там живут граждане Украины. Абсолютно не разделяю точку зрения, которая присутствует, к сожалению, в том числе и в правительственных кругах, что на Донбассе все сплошь сепары. Знаю, что это не так.