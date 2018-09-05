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Госконтроль обещает проверять с 2019 года "выборочно"

06.09.2018 17:01 — Разное | Партизан  
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Плановые проверки субъектов хозяйствования в Беларуси с 2019 года заменят выборочными на основе системы рисков.

"С 2019 года вместо плановых проверок в стране вводится новая форма контроля - выборочные проверки, основанные на системе оценки риска совершения субъектом хозяйствования правонарушений и высокой степени их негативных последствий", сообщил сегодня председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов.

Он отметил, что отбор субъектов по указанным критериям оценки будет проводиться с помощью интегрированной автоматизированной системы контрольной деятельности в Беларуси.

"Осуществлять проверки без достаточных оснований - значит, сдерживать развитие бизнеса, деловой инициативы", - заявил председатель КГК.


По его словам, риск-ориентированный метод проверок основан на том, есть ли у субъекта хозяйствования потенциальные угрозы возникновения внештатных ситуаций , связанных с нарушением законодательства в хозяйственной и экономической сфере, передает belmarket.by


 
 
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Плановые проверки субъектов хозяйствования в Беларуси с 2019 года заменят выборочными на основе системы рисков.
 
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Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
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Вороновская газета
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
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Светлы шлях
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