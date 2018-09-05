"С 2019 года вместо плановых проверок в стране вводится новая форма контроля - выборочные проверки, основанные на системе оценки риска совершения субъектом хозяйствования правонарушений и высокой степени их негативных последствий", сообщил сегодня председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов.





Он отметил, что отбор субъектов по указанным критериям оценки будет проводиться с помощью интегрированной автоматизированной системы контрольной деятельности в Беларуси.





"Осуществлять проверки без достаточных оснований - значит, сдерживать развитие бизнеса, деловой инициативы", - заявил председатель КГК.









belmarket.by По его словам, риск-ориентированный метод проверок основан на том, есть ли у субъекта хозяйствования потенциальные угрозы возникновения внештатных ситуаций , связанных с нарушением законодательства в хозяйственной и экономической сфере, передает



