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По-прежнему опасаются роста цен на товары и услуги. Что думаю белорусы о "проблеме №1"

06.09.2018 18:18 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси выросло число тех, кто ожидает ускорения роста цен на товары и платные услуги. Это следует из обнародованных Нацбанком данных за август. Так, 17,6% белорусов считают, что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет расти быстрее, чем сейчас. Для сравнения: в мае такого мнения придерживались 11% белорусов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Число тех, кто считает, что рост цен замедлится, также выросло, но не так заметно: с 20,4% в мае до 20,7% в августе. Остальные опрошенные — 56,3% — полагают, что цены будут расти также же интенсивно, как и раньше (в мае такого мнения придерживались 64,4% респондентов).

При этом большинство белорусов по-прежнему считают, что сейчас не самое благоприятное время, чтобы совершать крупные покупки. Такого мнения придерживается 68,6% опрошенных. Практическое такое же число опрошенных считает, что сейчас не самый удачный период для осуществления сбережений.

Напомним, в марте Александр Лукашенко поручил правительству снизить инфляционные ожидания белорусов, которые были высокими.

Тогда президент заявил, что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.

Напомним, в Беларуси в июле второй раз за этот год зафиксировали дефляцию. Цены на товары и платные услуги в целом упали на 0,2%. Так, продовольственные товары в июле подешевели на 0,5%, а с начала года — подорожали на 1,9%. Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,02% (с начала года — на 2%), а платные услуги — на 0,3% (с начала года — на 5,5%).

По итогам этого года, прогнозируют власти, инфляция в Беларуси не должна превысить 6%.

Ранее Федерация профсоюзов Беларуси написала в Нацбанк письмо, в котором обозначила ряд актуальных проблем в экономике. Вместе с тем ФПБ волнуют вопросы соотношения роста цен и заработной платы, а также высокие инфляционные ожидания населения. В этой сфере остается ряд проблемных вопросов, которые требуют совместных решений заинтересованных органов, в том числе и Нацбанка.

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В Беларуси выросло число тех, кто ожидает ускорения роста цен на товары и платные услуги.
 
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