ОффТОП: сотни людей не могут покинуть самолет из-за неизвестной болезни (ВИДЕО)

В авиакомпании Emirates Airlines подтвердили данные о 10 заболевших, они находятся на осмотре у врачей.

В международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке поместили на карантин лайнер, который прилетел из Дубая.

Почти 100 из 500 пассажиров, которые находятся на борту самолета, пожаловались на плохое самочувствие, сообщает телеканал NBC. У них начался сильный кашель и поднялась температура.

Один из пассажиров опубликовал в Сети видео, на кадрах которого видно, что сотрудница авиакомпании извиняется за то, что пассажиры не могут покинуть воздушное судно. Судя по видеоролику, пассажиры устали и ждут разрешения ситуации.

В авиакомпании Emirates Airlines подтвердили данные о 10 заболевших, они находятся на осмотре у врачей. Причины инцидента выясняются.