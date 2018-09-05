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В Китае разработали пластик, способный быстро разлагаться в морской воде

06.09.2018 — Разное | Mlife  
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Новые технологии позволят облегчить проблемы, вызванные пластиковым загрязнением в океане.
Передовые полиэфиры, которые успешно синтезировали ученые из Института физики и химии (ИФХ) Академии наук Китая, сочетают в себе способность к растворению в воде и разложению микроорганизмами.

"Попав в море, данный вид пластика полностью разлагается в период от нескольких до сотни дней. При этом в конечном итоге он не превращается в макромолекулярные вещества, которые угрожают экологической безопасности", - пояснил старший инженер института Ван Гэся. По мнению специалистов, этот материал в перспективе может заменить обычные пластмассы во многих областях. Пластиковое загрязнение в океане привлекает широкое внимание общественности. 

Исследования показали, что в настоящее время в океан ежегодно попадет от 4,8 до 12,7 млн т пластмасс, и они составляют от 60 до 80% морского мусора. Пластмассы в океанах не разлагаются в течение десятков и даже нескольких сотен лет. Под воздействием солнечных лучей, морской воды и живых организмов они становятся частицами размером менее пяти мм. 

Самым эффективным методом для борьбы с пластиковым загрязнением в океане является широкое использование разлагающихся пластмасс. ИФХ представляет собой первую в Китае научную организацию, занимающуюся разработкой технологий биоразлагаемых пластмасс.



 
 
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Китайские исследователи разработали вид пластика, который способен за относительно короткое время разлагаться в морской воде. далее...
 
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