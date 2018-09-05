ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рабочие из Беларуси и Азии вытесняют украинских мигрантов с польского рынка труда

06.09.2018 18:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На польском рынке труда резко возросло число гастарбайтеров из стран Азии, которые начинают вытеснять мигрантов из Украины. Это происходит на фоне рекордно низкой безработицы и ежегодного роста ВВП Польши на 5%, пишет РБК со ссылкой на польскую газету Dziennik. Белорусы также стали чаще отправляться на заработки в соседнюю страну. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменилось число трудовых мигрантов из Беларуси в Польшу.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. В январе−июне этого года на заработки в Польшу, по данным министерства семьи, труда и соцзащиты этой страны, отправилось 8495 белорусов (годом ранее — 6839 человек), украинцев — 99 519 человек (годом ранее — 117 723 человека), непальцев — 10 304 человека (годом ранее — 7698 человек), молдаван — 2856 человек (годом ранее — 2196 человек). Отметим, что белорусы занимают третью строчку по числу трудовых мигрантов в Польше (первую — украинцы, а вторую — непальцы). 

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, в первом полугодии на заработки в Польшу отправились 1624 белоруса.

Трудовая миграция из стран Азии в Польшу в первой половине 2018 года возросла в разы, при этом резко сократился рост традиционного притока гастарбайтеров из Украины. Об этом свидетельствуют данные министерства семьи, труда и соцзащиты Польши.

По сравнению с 2017 годом сильнее всего возросло число гастарбайтеров из Непала — в шесть раз, в два-три раза увеличился приток иностранных рабочих из Азербайджана, Бангладеш, Китая, Филиппин, Индии, Узбекистана и Вьетнама.

Рост трудовой миграции из Азии происходит несмотря на то, что польские предприниматели могут нанимать граждан Украины, Беларуси, Грузии, Армении и России на упрощенных условиях, пишет РБК. Однако в условиях рекордно низкой безработицы и пятипроцентного роста польской экономики граждане этих стран уже не могут компенсировать недостаток рабочей силы в стране, отмечает издание.

Львиную долю иностранцев, работающих в Польше, составляют украинцы. Однако если в 2017 году прирост числа работников из Украины за первые полгода составил 114% в годовом выражении, то в первом полугодии 2018 года их количество выросло всего на 20%.

Как рассказал изданию Dziennik президент кадрового агентства Personnel Service Кшиштоф Инглот, украинцы все больше предпочитают работать или в «серой» зоне экономики Германии или легально, но в Чехии, Словакии или Венгрии.

«Граждане азиатских стран вытесняют украинцев также потому, что приезжие с берегов Днепра настаивают на росте заработной платы, а сотрудники из Непала этого не делают», — уточнил Инглот.

Президент кадрового агентства EWL Анджей Коркус рассказал, что из Азии в Польшу приезжают электрики, программисты, каменщики, сварщики, швеи, слесари и разнорабочие. «В прошлом году мы нашли несколько десятков рабочих из Непала и Индии. В этом году у нас уже есть несколько сотен желающих работать», — пояснил он. По прогнозу Коркуса, число работников из Азии, занятых в экономике Польши, будет стремительно увеличиваться, так как растет количество работодателей, заинтересованных в их трудоустройстве.

«Нехватка рабочих рук ощущается настолько остро, что правительство ведет переговоры с властями Филиппин. Переговоры связаны с приемом на работу работников из этой страны», — резюмировал Коркус.

Напомним, с начала этого года в Польше изменили правила трудоустройства для иностранцев. Согласно поправкам, заявление о намерении трудоустроить иностранца, которое раньше выдавалось работодателю бесплатно, заменили платным разрешением на сезонные работы (около 7 евро).

Тем временем в Беларуси решили взяться за тех, кто отправляется на заработки в другие страны. Так, проблемой «ощутимой» трудовой миграции обеспокоены в Федерации профсоюзов. В организации убеждены: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».

14 августа Александр Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района обратил внимание на проблему низких зарплат и трудовой миграции.

— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился президент к председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу.

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, на заработки в первом полугодии уехали 5882 белоруса. При этом чаще уезжать за рубеж стали во всех регионах, за исключением Минской и Могилевской областей (здесь наблюдалась обратная тенденция).

Читайте также:
«В Беларуси цены на 15% ниже, чем в России, и на 40% ниже, чем в Литве». Глава МАРТ — про цены, инфляцию и монополии
«Если растет цена на птицу, то свинина двигается за ней». МАРТ — о ценах на мясо
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменилось число трудовых мигрантов из Беларуси в Польшу.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Девочки слушают не FACE, а "Руки вверх". Подростки угадывают современные треки и песни из 90-х
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика