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Рабочие из Беларуси и Азии вытесняют украинских мигрантов с польского рынка труда
На польском рынке труда резко возросло число гастарбайтеров из стран Азии, которые начинают вытеснять мигрантов из Украины. Это происходит на фоне рекордно низкой безработицы и ежегодного роста ВВП Польши на 5%,
Трудовая миграция из стран Азии в Польшу в первой половине 2018 года возросла в разы, при этом резко сократился рост традиционного притока гастарбайтеров из Украины. Об этом
По сравнению с 2017 годом сильнее всего возросло число гастарбайтеров из Непала — в шесть раз, в два-три раза увеличился приток иностранных рабочих из Азербайджана, Бангладеш, Китая, Филиппин, Индии, Узбекистана и Вьетнама.
Рост трудовой миграции из Азии происходит несмотря на то, что польские предприниматели могут нанимать граждан Украины, Беларуси, Грузии, Армении и России на
Львиную долю иностранцев, работающих в Польше, составляют украинцы. Однако если в 2017 году прирост числа работников из Украины за первые полгода составил 114% в годовом выражении, то в первом полугодии 2018 года их количество выросло всего на 20%.
Как рассказал изданию Dziennik президент кадрового агентства Personnel Service Кшиштоф Инглот, украинцы все больше предпочитают работать или в «серой» зоне экономики Германии или легально, но в Чехии, Словакии или Венгрии.
«Граждане азиатских стран вытесняют украинцев также потому, что приезжие с берегов Днепра настаивают на росте заработной платы, а сотрудники из Непала этого не делают», — уточнил Инглот.
Президент кадрового агентства EWL Анджей Коркус рассказал, что из Азии в Польшу приезжают электрики, программисты, каменщики, сварщики, швеи, слесари и разнорабочие. «В прошлом году мы нашли несколько десятков рабочих из Непала и Индии. В этом году у нас уже есть несколько сотен желающих работать», — пояснил он. По прогнозу Коркуса, число работников из Азии, занятых в экономике Польши, будет стремительно увеличиваться, так как растет количество работодателей, заинтересованных в их трудоустройстве.
«Нехватка рабочих рук ощущается настолько остро, что правительство ведет переговоры с властями Филиппин. Переговоры связаны с приемом на работу работников из этой страны», — резюмировал Коркус.
Напомним, с начала этого года в Польше
Тем временем в Беларуси
14 августа Александр Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района
— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился президент к председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу.
По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, на заработки в первом полугодии уехали 5882 белоруса. При этом чаще уезжать за рубеж стали во всех регионах, за исключением Минской и Могилевской областей (здесь наблюдалась обратная тенденция).
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