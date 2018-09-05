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"Девочки слушают не FACE, а "Руки вверх". Подростки угадывают современные треки и песни из 90-х

06.09.2018 18:49 — Разное | Tut.by  
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То, что минские подростки без труда угадают любой трек Макса Коржа или Элджея, понятно и так. Мы решили усложнить задание. AFISHA.TUT.BY поставила молодым людям диаметрально противоположные треки — от Face до Губина и «Иванушек» и предложила угадать. Что из этого получилось — смотрите в видео.

Ретро-вечеринки в минских клубах Re: Public, Квартира № 3, НЛО

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1 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить 3 парных билета на Международный фестиваль Юрия Башмета. Зрители смогут попасть бесплатно на спектакль, который состоится 12 октября — на одной сцене выступят Познер и Макаревич. Победители будут объявлены 7 сентября.

 
 
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AFISHA.TUT.BY поставила молодым людям диаметрально противоположные треки - от Face до Губина и "Иванушек" и предложила угадать. Что из этого получилось - смотрите в видео.
 
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