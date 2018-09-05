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Феминистки не пройдут в парламент Швеции на предстоящих выборах - прогноз

06.09.2018 19:10 — Разное | Интерфакс  
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Партия "Феминистская инициатива" не преодолеет минимальный барьер для вхождения в состав парламента на предстоящих выборах, убежден политолог Университета Умео Йохан Хельстрём.

"В парламентских выборах у нас участвует восемь партий плюс еще одна, девятая партия - "Феминистская инициатива". Но и на этих выборах они в парламент не попадут: у них поддержка избирателей составляет 2-3 процента", - сказал Й.Хельстрём журналистам в четверг.

Чтобы попасть в национальный парламент Швеции, партия должна преодолеть барьер в 4%. Партия также может получить мандат, если наберёт более 12% в одном из 29 избирательных округов.

Й.Хельстрём представил данные социологических исследований, согласно которым левые партии (Социал-демократическая, Левая и "Зелёная" партии) могут провести в парламент 147 депутатов (сейчас 158). Правый блок (Партия центра, Умеренная, Либеральная партии и "Христианские демократы"), по прогнозам, снизит число представителей со 142 до 135. При этом правая партия "Шведские демократы" может увеличить число мандатов с 49 до 67.

Выборы в национальный парламент Швеции пройдут 9 сентября.

Партия "Феминистская инициатива" не имеет представителей в Риксдаге, однако представлена в Европарламенте и ряде региональных парламентов Швеции.

 
 
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Партия "Феминистская инициатива" не преодолеет минимальный барьер для вхождения в состав парламента на предстоящих выборах, убежден политолог Университета Умео...
 
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