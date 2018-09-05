США, ФРГ, Канада и Франция поддерживают выводы Британии о причастности властей РФ к инциденту в Солсбери

Соединенные Штаты Америки, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Великобритании относительно причастности властей России к нападению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает в четверг "Блумберг" со ссылкой на представителя британского премьера.

По словам представителя британского премьера Джеймса Слэка, "в совместном заявлении США, Франция, Канада и Германия присоединились к Великобритании, заявив, что атака была почти определенно одобрена на высоком уровне в руководстве (России - ИФ)".

Согласно информации "Скай ньюс", лидеры этих стран выразили "полное доверие" британской оценке, заключающейся в том, что два подозреваемых по инциденту в Солсбери были сотрудниками ГРУ.

Накануне британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Выступая в минувшую среду в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются "сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ".

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер Т.Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.