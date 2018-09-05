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«Слуцкая фабрика пошива одежды» продаёт на аукционе два грузовика

06.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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«Слуцкая фабрика пошива одежды» продаёт на аукционе два грузовика

    Фото AV.BY носит иллюстративный характер 

9 октября состоится аукцион по продаже двух грузовых автомобилей, принадлежащих ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды», сообщается на сайте Слуцкого райисполкома. 

На торги выставлены автомобиль УРАЛ 43202 0-01 грузовой бортовой, шасси № К0117490, АА 7819-5 г.н. 1989 г.в. и автомобиль КАМАЗ 4310 грузовой бортовой, шасси № 43100039571, АА 6690-5 г.н. 1987г.в. Начальная цена лотов - 7 270 и 130 рублей соответственно - минимум в два раза ниже, чем на вторичном рынке. 

Подробности об участии в аукционе можно узнать по ссылке.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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9 октября состоится аукцион по продаже двух грузовых автомобилей, принадлежащих ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды», сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.
 
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