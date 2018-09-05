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По-прежнему опасаются роста цен на товары и услуги. Что думают белорусы о "проблеме №1"
06.09.2018 19:58 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси выросло число тех, кто ожидает ускорения роста цен на товары и платные услуги. Это
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Число тех, кто считает, что рост цен замедлится, также выросло, но не так заметно: с 20,4% в мае до 20,7% в августе. Остальные опрошенные — 56,3% — полагают, что цены будут расти так же интенсивно, как и раньше (в мае такого мнения придерживались 64,4% респондентов).
При этом большинство белорусов по-прежнему считают, что сейчас не самое благоприятное время, чтобы совершать крупные покупки. Такого мнения придерживается 68,6% опрошенных. Практически такое же число опрошенных считает, что сейчас не самый удачный период для осуществления сбережений.
Напомним, в марте Александр Лукашенко
Тогда президент заявил, что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.
Напомним, в Беларуси в июле второй раз за этот год
По итогам этого года,
Ранее Федерация профсоюзов Беларуси
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В Беларуси выросло число тех, кто ожидает ускорения роста цен на товары и платные услуги. Это следует из обнародованных Нацбанком данных за август. Так, 17,6%...
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