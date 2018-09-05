Туристско-информационный центр Брестской области откроется в Варшаве

Туристско-информационный центр Брестской области планируется открыть этой осенью в столице Польши, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк.



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Проект реализуется совместно с одним из брестских туроператоров. В этом центре жители Польши и граждане других стран смогут узнать о возможностях посещения Брестской области и Беларуси, особенностях безвизового въезда, планируемых мероприятиях. Он будет располагаться в центральной части Варшавы. Открытие объекта намечено на ноябрь. Обсуждается вопрос открытия горячей линии в инфоцентре.

Также будут изготовлены брошюры о туризме Брестской области, которые предлагается распространять в крупных торговых центрах, на автозаправочных станциях, страховых компаниях, кафе, ресторанах. Стороны обсуждают другие варианты сотрудничества.

"Это один из проектов маркетинговой программы по привлечению туристов в нашу область. Параллельно на сайте bezvizbrest.by внедрена система онлайн-консультанта, с помощью которого можно задать вопрос сотрудникам сектора туризма", - отметил Денис Никитюк. Управление спорта и туризма совместно с посольством Беларуси в Варшаве на конец октября - начало ноября запланировало два рекламных тура по Брестской области для польских туроператоров и журналистов. В эти же сроки брестчане презентуют туристический потенциал региона на специализированных выставках в столице Польши.

Брестскую область с начала года по безвизовому режиму посетили около 11 тыс. туристов из 60 стран. Наибольшей популярностью регион пользуется у путешественников из Польши, Германии, Литвы, Латвии, Чехии, Нидерландов, Дании, Великобритании, США и Румынии. Всплеск турпотока пришелся на конец июля-август. В этот период в Бресте и окрестностях побывали более 3 тыс. иностранцев. В среднем срок пребывания зарубежных гостей составляет около четырех дней.