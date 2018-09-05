Экспресс-тесты на ВИЧ по слюне повысили доступность диагностики в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Леонид Глебко.



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Наборы отечественного производства для экспресс-анализа ВИЧ в слюне в аптеках Брестского РУП "Фармация" появились в апреле текущего года. За это время было закуплено 250 мультитестов, из которых уже реализовано 220 штук. "Спрос на тесты есть. Сначала фармацевты опасались, что у новинки не будет сбыта. В аптеках провели рекламную кампанию, люди узнали о простоте и доступности такого способа определения ВИЧ-статуса. Это своеобразная диагностика на дому. Задача стоит выявить максимальное число больных ВИЧ, чтобы они получали необходимое лечение", - сказал Леонид Глебко.

Он отметил, что скрининг населения региона на ВИЧ-инфекцию постоянно расширяется. С начала года специалисты обследовали 134,2 тыс. человек, это на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (132,5 тыс. человек).

За весь период наблюдения в Брестской области выявлено 1 993 случая ВИЧ-инфекции. За январь-август текущего года зарегистрировано 122 новых случая, в том числе 40 - в Пинске, 22 - в Бресте, 9 - в Лунинецком районе, 6 - в Барановичах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост заболеваемости составил 6%. В настоящее время на территории региона проживает 1 541 человек с ВИЧ-положительным статусом. Антиретровирусную терапию в области получают 1 033 пациента.