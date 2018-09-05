ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экспресс-тесты на ВИЧ по слюне повысили доступность диагностики в Брестской области

06.09.2018 19:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Экспресс-тесты на ВИЧ по слюне повысили доступность диагностики в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Леонид Глебко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58632.php

Экспресс-тесты на ВИЧ по слюне повысили доступность диагностики в Брестской области

Наборы отечественного производства для экспресс-анализа ВИЧ в слюне в аптеках Брестского РУП "Фармация" появились в апреле текущего года. За это время было закуплено 250 мультитестов, из которых уже реализовано 220 штук. "Спрос на тесты есть. Сначала фармацевты опасались, что у новинки не будет сбыта. В аптеках провели рекламную кампанию, люди узнали о простоте и доступности такого способа определения ВИЧ-статуса. Это своеобразная диагностика на дому. Задача стоит выявить максимальное число больных ВИЧ, чтобы они получали необходимое лечение", - сказал Леонид Глебко.

Он отметил, что скрининг населения региона на ВИЧ-инфекцию постоянно расширяется. С начала года специалисты обследовали 134,2 тыс. человек, это на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (132,5 тыс. человек).

За весь период наблюдения в Брестской области выявлено 1 993 случая ВИЧ-инфекции. За январь-август текущего года зарегистрировано 122 новых случая, в том числе 40 - в Пинске, 22 - в Бресте, 9 - в Лунинецком районе, 6 - в Барановичах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост заболеваемости составил 6%. В настоящее время на территории региона проживает 1 541 человек с ВИЧ-положительным статусом. Антиретровирусную терапию в области получают 1 033 пациента.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 125
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспресс-тесты на ВИЧ по слюне повысили доступность диагностики в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Слуцкая фабрика пошива одежды» продаёт на аукционе два грузовика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика