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В Беларуси 70% позвонивших в службу "102" устраивает скорость реагирования

06.09.2018 19:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси 70% позвонивших на линию "102" удовлетворены оперативностью реагирования. Такая информация размещена на сайте МВД со ссылкой на соцопрос населения об эффективности работы милиции, который провел Институт социологии НАН Беларуси, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58631.php

В Беларуси 70% позвонивших в службу "102" устраивает скорость реагирования

В исследовании приняли участие 46% мужчин и 54% женщин. Молодежь до 30 лет составила почти 26% респондентов. Среди опрошенных 74% жителей города и 26% - села.

Около 70% звонивших на линию "102" отметили, что милиционеры реагировали на заявления оперативно и приезжали быстро. Только около 4% респондентов высказали неудовлетворение временем прибытия наряда.

По 53,2% заявлений были предприняты все необходимые меры.

За последние пять лет каждый седьмой белорус обращался в милицию.

 
 
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В Беларуси 70% позвонивших на линию "102" удовлетворены оперативностью реагирования. Такая информация размещена на сайте МВД со ссылкой на соцопрос населения об...
 
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