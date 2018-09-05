В Беларуси 70% позвонивших на линию "102" удовлетворены оперативностью реагирования. Такая информация размещена на сайте МВД со ссылкой на соцопрос населения об эффективности работы милиции, который провел Институт социологии НАН Беларуси, сообщает БЕЛТА.



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В исследовании приняли участие 46% мужчин и 54% женщин. Молодежь до 30 лет составила почти 26% респондентов. Среди опрошенных 74% жителей города и 26% - села.

Около 70% звонивших на линию "102" отметили, что милиционеры реагировали на заявления оперативно и приезжали быстро. Только около 4% респондентов высказали неудовлетворение временем прибытия наряда.

По 53,2% заявлений были предприняты все необходимые меры.

За последние пять лет каждый седьмой белорус обращался в милицию.