Что делать с мостом через Горынь? За дело взялись активисты

Кампанию по решению вопроса о круглогодичном переходе через реку Горынь в Столинском районе инициирует активист Сергей Мазан.



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Тот самый мост. Фото со странички ВК С. Мазана

Цель кампании – повышение качества жизни жителей как минимум трёх населенных пунктов ( Хорска, Туры, Давид-Городка).

«Я родился и вырос в деревне Хорск. Через реку Горынь, между д. Хорск и Давид-Городк стоит понтон. Все бы хорошо, но… в ноябре его убирают и ставят обратно в начале весны. Я помню, как с родителями в поликлинику ходил через реку по льду или же, если лед был слабый, ходили в окружную, а это хороших 4 км. (ЗИМОЙ!). Автобусы скажете вы? Да. Но расписание этих автобусов подходит не для каждого, т.к. ходят они утром и вечером. А ведь кому-то нужно на работу, а кому-то – в поликлинику, аптеку, рынок, вокзал. 29 лет и ничего не изменилось. Многим не повезло. Может пора заняться решением проблемы?», – написал на своей страничке в соцсети ВК активист организации «За свой город» и БСДП (Грамада) Сергей Мазан.



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Сергей Мазан поделился с Медиа-Полесьем этапами реализации кампании.

– На первом этапе мы хотим изучить мнение самих граждан. Я считаю, что публичное обсуждение позволит понять уровень важности проблемы, детальнее разработать программу решения вопроса. Думаю, у многих местных жителей деревень Хорск и Туры, а также Давид-Городка накопилось достаточно вопросов к властям по вопросу перехода через реку Горынь , – разъясняет активист.

Далее активисты планируют составить обращение к органам власти, а затем начнут сбор подписей и информационную кампанию по привлечению внимания к проблеме. Подписи будут собирать и рукописным способом, и электронным. Специально для второго создадут петицию на одной из вебплощадок. Кроме того, в планах – проведение и других мероприятий, направленных на привлечение внимания к проблеме.

Читатели Медиа-Полесья свои предложения по данной кампании могут направить на электронный адрес samazan93@gmail.com либо оставить свой комментарий под этой публикацией. Мнение каждого активисты внимательно изучат.