|
Что делать с мостом через Горынь? За дело взялись активисты
06.09.2018 19:58 — Разное | Виртуальный Брест
Кампанию по решению вопроса о круглогодичном переходе через реку Горынь в Столинском районе инициирует активист Сергей Мазан.
Тот самый мост. Фото со странички ВК С. Мазана
Цель кампании – повышение качества жизни жителей как минимум трёх населенных пунктов ( Хорска, Туры, Давид-Городка).
«Я родился и вырос в деревне Хорск. Через реку Горынь, между д. Хорск и Давид-Городк стоит понтон. Все бы хорошо, но…
Сергей Мазан поделился с Медиа-Полесьем этапами реализации кампании.
– На первом этапе мы хотим изучить мнение самих граждан. Я считаю, что публичное обсуждение позволит понять уровень важности проблемы, детальнее разработать программу решения вопроса. Думаю, у многих местных жителей деревень Хорск и Туры, а также Давид-Городка накопилось достаточно вопросов к властям
Далее активисты планируют составить обращение к органам власти, а затем начнут сбор подписей и информационную кампанию по привлечению внимания к проблеме. Подписи будут собирать и рукописным способом, и электронным. Специально для второго создадут петицию на одной из вебплощадок. Кроме того, в планах – проведение и других мероприятий, направленных на привлечение внимания к проблеме.
Читатели Медиа-Полесья свои предложения по данной кампании могут направить на электронный адрес
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кампанию по решению вопроса о круглогодичном переходе через реку Горынь в Столинском районе инициирует активист Сергей Мазан. Тот самый мост. Фото со странички...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)