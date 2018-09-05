ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что делать с мостом через Горынь? За дело взялись активисты

06.09.2018 19:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Кампанию по решению вопроса о круглогодичном переходе через реку Горынь в Столинском районе инициирует активист Сергей Мазан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58630.php

Что делать с мостом через Горынь? За дело взялись активисты

Тот самый мост. Фото со странички ВК С. Мазана

Цель кампании – повышение качества жизни жителей как минимум трёх населенных пунктов ( Хорска, Туры, Давид-Городка). 

«Я родился и вырос в деревне Хорск. Через реку Горынь, между д. Хорск и Давид-Городк стоит понтон. Все бы хорошо, но… в ноябре его убирают и ставят обратно в начале весны. Я помню, как с родителями в поликлинику ходил через реку по льду или же, если лед был слабый, ходили в окружную, а это хороших 4 км. (ЗИМОЙ!). Автобусы скажете вы? Да. Но расписание этих автобусов подходит не для каждого, т.к. ходят они утром и вечером. А ведь кому-то нужно на работу, а кому-то – в поликлинику, аптеку, рынок, вокзал. 29 лет и ничего не изменилось. Многим не повезло. Может пора заняться решением проблемы?», – написал на своей страничке в соцсети ВК активист организации «За свой город» и БСДП (Грамада) Сергей Мазан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58630.php

Что делать с мостом через Горынь? За дело взялись активисты

Сергей Мазан поделился с Медиа-Полесьем этапами реализации кампании.

– На первом этапе мы хотим изучить мнение самих граждан. Я считаю, что публичное обсуждение позволит понять уровень важности проблемы, детальнее разработать программу решения вопроса. Думаю, у многих местных жителей деревень Хорск и Туры, а также Давид-Городка накопилось достаточно вопросов к властям по вопросу перехода через реку Горынь, – разъясняет активист.

Далее активисты планируют составить обращение к органам власти, а затем начнут сбор подписей и информационную кампанию по привлечению внимания к проблеме. Подписи будут собирать и рукописным способом, и электронным. Специально для второго создадут петицию на одной из вебплощадок. Кроме того, в планах – проведение и других мероприятий, направленных на привлечение внимания к проблеме.

Читатели Медиа-Полесья свои предложения по данной кампании могут направить на электронный адрес samazan93@gmail.com либо оставить свой комментарий под этой публикацией. Мнение каждого активисты внимательно изучат.

 
 
Ссылка на источник 98
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кампанию по решению вопроса о круглогодичном переходе через реку Горынь в Столинском районе инициирует активист Сергей Мазан. Тот самый мост. Фото со странички...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Слуцкая фабрика пошива одежды» продаёт на аукционе два грузовика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика