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В Беларуси выявили единственного 14-летнего наркомана
В прошлом году в Беларуси был зафиксирован единственный случай, когда подростку в возрасте до 14 лет был поставлен медицинский диагноз «наркомания». Это первый такой случай с 2014 года.
Такую статистику приводит Белстат со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Зато ни одного алкоголика в возрасте до 14 лет в стране нет,
Что касается несовершеннолетних, то в прошлом году соответствующий диагноз был поставлен 8 алкоголиком и 20 наркоманам.
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В прошлом году в Беларуси был зафиксирован единственный случай, когда подростку в возрасте до 14 лет был поставлен медицинский диагноз «наркомания». Это первый...
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