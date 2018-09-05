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В Беларуси выявили единственного 14-летнего наркомана

06.09.2018 19:39 — Разное | Партизан  
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В прошлом году в Беларуси был зафиксирован единственный случай, когда подростку в возрасте до 14 лет был поставлен медицинский диагноз «наркомания». Это первый такой случай с 2014 года.

Такую статистику приводит Белстат со ссылкой на Министерство здравоохранения.


Зато ни одного алкоголика в возрасте до 14 лет в стране нет, отмечает НН.
Что касается несовершеннолетних, то в прошлом году соответствующий диагноз был поставлен 8 алкоголиком и 20 наркоманам.


 
 
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В прошлом году в Беларуси был зафиксирован единственный случай, когда подростку в возрасте до 14 лет был поставлен медицинский диагноз «наркомания». Это первый...
 
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