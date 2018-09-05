В Беларуси выявили единственного 14-летнего наркомана

В прошлом году в Беларуси был зафиксирован единственный случай, когда подростку в возрасте до 14 лет был поставлен медицинский диагноз «наркомания». Это первый такой случай с 2014 года.

Такую статистику приводит Белстат со ссылкой на Министерство здравоохранения.



отмечает НН. Зато ни одного алкоголика в возрасте до 14 лет в стране нет,НН. Что касается несовершеннолетних, то в прошлом году соответствующий диагноз был поставлен 8 алкоголиком и 20 наркоманам.



