Кто ковырял отверстие в корабле «Союз»?

РИА Новости слова источника в ракетно-космической отрасли. «Комиссия квалифицирует произошедший случай как преднамеренные действия неустановленных лиц», — приводитслова источника в ракетно-космической отрасли.





Отмечается, что действий по сверлению при изготовлении корабля «Союз» не предусмотрено, следовательно, это делалось преднамеренно. При подгонке деталей корабля дрель также не используется.









Ранее стало известно, что отверстие от сверла в обшивке «Союза МС-09», которое привело к утечке воздуха на МКС, появилось, когда корабль уже был собран.



