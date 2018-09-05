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Белсат: Москва стреляет по Беларуси нефтяными пулями
Россия предупредила, что поставки нефти в Беларусь могут сократить в 10 раз. Экономист Ярослав Романчук говорит, что это будет крупный выстрел по белорусскому бюджету, который на 25% формирует нефтепереработка.
В любом случае, это упущение белорусского руководства, говорит Романчук.
«Мы независимая страна. И бюджет независимой страны начинается с вопроса цен на нефть и того, в каких условиях будет происходить продажа нефтепродуктов».
Другие страны так не делают, добавляет он.
Подробнее об энергетическом давлении Кремля – в передаче
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Россия предупредила, что поставки нефти в Беларусь могут сократить в 10 раз. Экономист Ярослав Романчук говорит, что это будет крупный выстрел по белорусскому...
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