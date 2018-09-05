Белсат: Москва стреляет по Беларуси нефтяными пулями

В любом случае, это упущение белорусского руководства, говорит Романчук.





«Мы независимая страна. И бюджет независимой страны начинается с вопроса цен на нефть и того, в каких условиях будет происходить продажа нефтепродуктов».





Другие страны так не делают, добавляет он.









«Разговор дня » Светланы Калинкиной с Ярославом Романчуком. Подробнее об энергетическом давлении Кремля – в передаче» Светланы Калинкиной с Ярославом Романчуком.



